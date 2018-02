ACS Gauss se pregătește pentru Liga a III-a. O spune parcursul din tur: 17 meciuri, 16 victorii și doar un egal. Și o repetă amicalele iernii. Unele, cu parfum de amintire: 2-1 la Piatra Neamț, cu CSM Ceahlăul și 2-2 în Giulești, cu Academica Rapid. CSM Ceahlăul se pretinde urmașa vechiului Ceahlăul, iar Academica Rapid continuatoarea Rapidului fondat în 1923. La rândul său, Gauss dorește să reînoadele firele tradiției vechiului FCM Bacău. „Sperăm ca în vară să promovăm în Liga a III-a, să preluăm palmaresul și să ne schimbăm numele în FCM 1950 Bacău”, spune antrenorul-jucător al băcăuanilor, Andrei Întuneric, aflat, de luni, împreună cu echipa, în cantonament la Dărmănești. -Cum e în cantonamentul de la Dărmănești, Andrei? -E OK. Avem condiții foarte bune de masă, cazare și de antrenament. Singurul inconvenient este lipsa bazinului de refacere. Puteam merge la Slănic, dar am preferat cantonamentul de la Dărmănești deoarece absența bazinului este compensată de oportunitatea dispunerii de un teren de antrenament. Dimineața ne antrenăm pe teren, după-amiaza mergem la sală, iar ambele ședințe de pregătire includ și lucrul cu mingea, nu doar exerciții fizice. -Când se încheie cantonamentul? -Sâmbătă. În drum spre casă vom juca și un amical cu Moineștiul. Joi vom avea un alt meci de pregătire, cu Măgireștiul. -Că tot vorbim de amicale: ce v-a arătat testul cu Academica Rapid, din Giulești? -Că suntem pe drumul cel bun. Același lucru ne-a indicat și testul de la Piatra, cu Ceahlăul. Noi am perfectat jocul din Giulești din dorința de a întâlni o echipă cu jucători de valoare, pe un teren bun, aparținând unei arene cu o istorie bogată. Pentru asta am făcut toate eforturile, plecând din Bacău dis-de dimineață. Nu ne-am gândit la rezultat, ci la faptul că trebuie să ne bucurăm de un asemenea meci. A fost o atmosferă foarte plăcută, la care au contribuit și fanii noștri, și cei ai Rapidului. Până la urmă, și rezultatul a fost unul OK, 2-2. Ne-am împărțit reprizele: prima a fost a noastră, a doua a lor. -Apropo de fani: câți suporteri cotizanți aveți? -Sincer, nu știu. Cred însă că, momentan, un sistem de cotizații de genul acesta nu este oportun. Pentru a dezvolta un asemenea sistem sunt necesari mai mulți factori, inclusiv de un staff mai numeros. -Dacă veți promova, veți avea nevoie însă de un buget mult mai consistent. -Este evident. Liga a III-a înseamnă alte cerințe, în special de ordin economic. Am creionat deja un plan de bătaie. Vom dezvolta proiecte de finanțare pe care le vom înainta Consiliului Local și Consiliului Județean. Avem câțiva sponsori lângă noi, cărora le mulțumim și pe această cale. Sperăm ca numărul lor să crească o dată cu promovarea în C, cu obținerea palmaresului și cu schimbarea numelui în FCM Bacău 1950. Există promisiuni în acest sens. -Până la „baraj”, vine returul. Aveți șase puncte avans față de Curița; sunt suficiente? -O spun cu toată sinceritatea: nu ne gândim la acest avans. În tur, noi ne propusesem să câștigăm toate meciurile. Nu am reușit, pierzând două puncte, chiar împotriva celor de la Curița. Acum, obiectivul nostru este să realizăm punctajul maxim în retur. Nu zic că va fi ușor, dar cred că e realizabil. Să abordăm orice joc la victorie face parte din mentalitatea noastră. -Încă de la sfârșitul toamnei trecute, s-a vehiculat ideea unei mutări a întregii echipe Gauss la Curița. Apoi, s-a vorbit despre posibilitatea trecerii unor jucători de la Gauss la Curița. Ce ne poți spune despre aceste aspecte? -Legat de mutarea echipei, n-a depins de mine, discuțiile atingând un alt nivel. Prin urmare, prea multe nu pot spune. Cât despre trecerea unor jucători de la noi la Curița, au existat câteva oferte concrete. Eu i-am rugat pe băieți ca, în cazul în care doresc să le dea curs, să mă anunțe din timp, cel târziu până la începutul lunii februarie. Era alegerea fiecăruia până la urmă. Pe de o parte erau banii de la Curița, nu puțini, pe de cealaltă parte era unitatea de grup de aici, de la Gauss. Sunt foarte fericit că băieții au ales unitatea de grup, chiar dacă, financiar, nu putem să oferim cine știe ce, Liga a IV-a fiind una de amatori. Suntem în această formulă de mai bine de doi ani, de pe vremea când evoluam cu toții la Răcăciuni și asta spune multe. -Chiar, unde veți juca în sezonul de primăvară? -Pe Letea. Avantajul este că suporterii pot ajunge mai ușor la meciurile noastre. Dezavantajul este că, în condițiile în care mai multe echipe băcăuane joacă în mod constant pe acest teren, gazonul nu este într-o stare grozavă. 0 SHARES Share Tweet

