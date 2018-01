Divizionara C Aerostar Bacău se pregătește pentru primul amical al iernii. Sâmbătă, de la ora 11.00, lidera Seriei I va întâlni gruparea de pe locul 12, CSM Pașcani, într-o partidă de verificare ce se va desfășura pe stadionul „Letea”. La jocul de sâmbătă, Aerostar va rula întreg lotul, minus Răzvan Istrate, care acuza o leziune musculară. De săptămâna viitoare, „aviatorii” vor intra într-un stagiu de pregătire de zece zile la baza proprie. Până la reluarea campionatului, echipa antrenată de Cristi Popovici va susține un total de șase meciuri-test, amicalului cu CSM Pașcani urmându-i cele cu FCM Huși, Foresta Suceava, Știința Miroslava, Ceahlăul Piatra Neamț și Viitorul Curița. 0 SHARES Share Tweet

