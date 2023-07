Fotbal/ Liga a III-a: CSM Bacău: au sosit întăririle. Vin și banii?

Gruparea antrenată de Cristi Popovici și-a reluat pregătirile cu numeroase noutăți la nivel de lot. „CSMeii” așteaptă acum din partea Consiliului Local o rectificare bugetară fără de care nu vor putea menține linia ascendentă din ultimul an

Cine se scoală devreme, departe ajunge. Cât de departe? Până la barajul de promovare, dacă nu cumva și dincolo de acesta. După primii doi ani de C în care s-a salvat de la retrogradare ca prin urechile acului, CSM Bacău a ridicat ștacheta sezonul trecut. Sub comanda lui Cristi Popovici, instalat în funcție în august 2022, „CSMeii” au încheiat campionatul pe locul 3 în Seria 1 a Ligii a III-a, la doar patru puncte de „baraj”.

„Noi am avut fixat ca obiectiv o clasare liniștită, pe locurile 6-8. După cum se știe, ne-am depășit acest obiectiv și consider că dacă iarna tecută am fi reușit să operăm toate achizițiile pe care ni le propusesem la vremea respectivă, aveam șanse mari de a ne îmbunătăți și mai mult parcursul”, a declarat antrenorul Cristi Popovici, care, în ciuda ofertelor primite în această vară (cu CSM Focșani 2007 cap de listă), a decis să rămână la CSM Bacău. Gruparea „CSMeilor” s-a reunit la începutul acestei săptămâni, fiind prima dintre cele patru divizionare C (tabelul e completat de Aerostar, FC Dinamo/ FC Bacău și Viitorul Curița/ Viitorul Onești) care și-a reluat pregătirile în vederea noii stagiuni. Și pentru că se dorește o nouă ridicare de ștachetă, CSM a ales să-și fortifice lotul prin aducerea mai multor jucători.

Mare parte din întăriri au sosit: portarii Ștefan Tomache (19 ani, împrumutat de la FC Botoșani) și Matei Licsor (19 ani, FC Voluntari), fundașul dreapta Claudiu Juncănaru (27 de ani, de la CS Dinamo București), mijlocașul central Sorin Săpunaru (29 de ani, CSM Focșani 2007) și atacantul Alexandru Aftanache (21 de ani, Bucovina Rădăuți). Luni este așteptat fundașul stânga de 19 ani de la Voluntari, Cosmin Dumitru, alte două posibile noutăți numindu-se Rareș Gherasim, un „under” băcăuan aflat pe orbita Steaua și Stoica, un tânăr atacant de la Voluntari. Dacă la capitolul achiziții, CSM Bacău a punctat, rămâne ca și la capitolul financiar lucrurile să se alinieze în direcția dorită. Cu un buget comparabil cu cel de anul trecut, dar în condiții de inflație și, mai ales, în situația în care toate echipele clubului (atât cele de handbal masculin și feminin, cât și cea de fotbal) au înregistrat un progres vizibil în planul rezultatelor, clubul finanțat de municipalitate are nevoie de o urgentă infuzie de capital.

„Sperăm să nu existe probleme din acest punct de vedere deoarece noi dorim ca ediția 2023-2024 să ne aducă satisfacții și mai mari”, a subliniat Cristi Popovici. Chestionat pe marginea acestui subiect, directorul Adrian Gavriliu a declarat: „De la începutul anului și până acum, noi am făcut toate notificările necesare către Primărie și Consiliul Local referitoare la necesarul financiar. Toate echipele sunt pe plus ca și clasări, iar dacă vrem să păstrăm această linie ascendentă, suntem dependenți de o rectificare bugetară pe măsură.

Știu că evoluția bună a echipelor noastre exercită o presiune pe bugetul local, dar altă sursă de finanțare majoră nu există. Iar desființarea unor echipe sau repoziționarea acestora în plan secund iese total din calculele mele. Am discutat și cu primarul Stanciu Viziteu, care este la curent cu întreaga situație. Personal, sunt încrezător că lucrurile se vor rezolva și că atât Consiliul Local, cât și Primăria își vor dori ca CSM Bacău să continue la un nivel competititv cu toate echipele. Iar acest lucru nu se poate realiza decât operându-se o rectificare bugetară din partea Consiliului Local. Până la urmă, acesta este prețul pe care-l impune performanța sportivă”.

În așteptarea veștilor bune din punct de vedere financiar, divizionara C antrenată de Cristi Popovici își continuă pregătirile, care se vor desfășura pe plan local până pe data de antrena în localitate până pe 19 iulie, atunci când este fixată plecarea într-un stagiu centralizat de zece zile în apropiere de Vatra Dornei. Primele amicale ale verii sunt asigurate de câte o „dublă” cu concitadinele Aerostar și FC Dinamo (2/5 august, respectiv, 9/12), pentru ca după etapa de Cupă, programată pe 16 august, CSM Bacău să mai bifeze un ultim test, pe 19 august, cu o săptămână înainte de începerea campionatului.