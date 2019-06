Grație „chintei” din victoria contra Baloteștiului (scor 7-2), din ultima etapă, atacantul Aerostarului a devenit golgheterul ligii secunde

Aerostar Bacău și-a luat „adio” de la eșalonul secund, urmând ca din sezonul viitor să revină în C. Ultimul meci din Liga a II-a a adus o victorie la scor pentru echipa lui Andrei Vatră: 7-2 acasă, cu CS Balotești. Cinci din cele șapte goluri băcăuane au fost marcate de Valentin Buhăcianu, care s-a laureat astfel golgheterul campionatului, cu 25 de reușite, trei în plus față de clujeanul Cristi Gavra.

„Finalul de sezon a avut un gust dulce-amar pentru mine. Dulce pentru că am câștigat titlul de golgheter al ligii secunde. Amar pentru că echipa mea a retrogradat”, a declarat pentru „Deșteptarea” Buhăcianu, care, aflat la final de contract, se va despărți în această vară de Aerostar: „M-am simțit foarte bine aici. Am avut condiții bune, am format un grup unit, iar oamenii s-au purtat ok cu mine. Repet, e păcat că nu am reușit să evităm retrogradarea, cu atât mai mult cu cât am avut al șaselea atac al campionatului, cu 60 de goluri marcate.

Asta ca să nu mai spun că am stabilit în două rânduri scorul sezonului”. Și apropo de goluri marcate, o curiozitate: ultima dată când Vali Buhăcianu a reusit să înscrie cinci goluri într-un meci a fost în C, sub tricoul Vasluiului și…contra Aerostarului! Revenind la jocul de vineri, cu Baloteștiul, oaspeții au deschis și închis tabela prin golurile lui Vasile Mihai (min. 8 și 79), însă miezul partidei a aparținut băcăuanilor. Pe lângă „chinta” lui Buhă, pentru Aerostar au mai marcat Vișinar (min. 51) și Ciocâlteu (min. 66).

Alături de „aviatori”, au coborât în Liga a III-a Energeticianul, ACS Poli Timișoara, CS Balotești și Dacia Unirea Brăila. Au promovat direct în Liga I Chindia Târgoviște și Academica Clinceni, în timp ce Universitatea Cluj va susține „barajul” pentru accederea in primul eșalon. Rezultatele ultimei etape: Farul Constanța- Ripensia Timișoara 1-1, Aerostar- CS Balotești 7-2, FC Argeș- Sportul Snagov 3-2, Daco-Getica București – ACS Poli Timișoara 3-1, ASU Politehnica Timișoara – Metaloglobus București 2-0, Luceafărul Oradea- Dacia Unirea Brăila 6-0, Petrolul Ploiești – Academica Clinceni 2-3, Universitatea Cluj- Pandurii Târgu-Jiu 2-0, ACS Energeticianul – Chindia Târgoviște 0-2 .