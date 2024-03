Fostul primar Cosmin Necula, declarat nevinovat după 7 ani de procese

Curtea de Apel Bacău i-a achitat pe fostul primar Cosmin necula și fostul viceprimar Dragoș Ștefan de acuzațiile de abuz în serviciu, o sentință care contravine hotărârii anterioare a Tribunalului Neamț.

Această hotărâre vine după un proces îndelungat și intens urmărit de opinia publică. Cei doi edili au fost implicați într-un caz de presupus abuz în serviciu legat de finanțări nerambursabile din anul 2017, în valoare de peste o jumătate de milion de lei.

Acuzațiile se referă la o ședință de Consiliul local în care s-au decis finanțările nerambursabile. Deși inițial se părea că banii vor fi primiți de o competiție de pescuit sportiv, în cele din urmă, consilierii au votat ca fondurile să ajungă la ACS Aerostar și Asociația Nevăzătorilor.

La început, procurorul anticorupție care a gestionat acest dosar în 2018 a decis să claseze dosarul penal referitor la finanțările nerambursabile din 2017. Cu toate acestea, în urma contestațiilor formulate de către consilierul independent Cristian Ghingheș, instanța a dispus retrimiterea dosarului la DNA Bacău.

Tribunalul Neamț i-a găsit vinovați pe Cosmin Necula și Dragoș Ștefan pentru abuz în serviciu și i-a condamnat la închisoare cu suspendare. Cu toate acestea, Curtea de Apel Bacău i-a achitat pe cei doi edili, argumentând că faptele nu au îndeplinit criteriile necesare pentru a fi considerate abuz în serviciu conform prevederilor legale.

Ce spune Cosmin Necula:

“După 7 ani grei, instanța de apel băcăuană a decis că sunt nevinovat!

Doresc să mulțumesc justiției băcăuane și magistraților Curții de Apel în care am avut mereu încredere! Dovada este că, în acești 7 ani, nu am acuzat magistrații, nu m-am plans de ei în fața publicului, nu am acuzat presiuni și nu am făcut dramolete pozând în victimă în fața camerelor de luat vederi. Mulțumesc familiei care m-a înteles și m-a susținut, dar și celor care au avut încredere în mine și nu au crezut că am fost vreun corupt care a încercat să se îmbogățească în timpul mandatului. Nu port resentimente nimănui și nu doresc răzbunări sau alte asemenea satisfacții. Dumnezeu mi-a dat o cruce să duc în acești 7 ani, să pot învăța și, sper, și cred că am înțeles suficient de multe lecții despre omenie, oameni buni, cinste și prietenie. Dacă nu ar fi fost aceste încercări, nu aș fi ajuns pe un nou drum care să îmi ofere atâtea satisfacții, ajutând dintr–o altă ipostază, oamenii. Nu în ultimul rând, doresc să mulțumesc, în special, domnului avocat Vlad Sebastian Secuiu, pentru harul și înțelepciunea sa în fața Curții de Apel Bacău și de asemenea, domnului avocat Dan Nițu care m-a reprezentat în fața tribunalului, dar și în cursul urmăririi penale, domnului avocat Alexandru Iavorschi pentru interpretările și excepțiile de neconstituționalitate, domnului avocat Liviu Ghioc care m-a reprezentat în cursul urmăririi penale. Îmi doresc să vă ajute Dumnezeu pe fiecare si să ne dea înțelepciune să ne privim cu dragoste aproapele, chiar și atunci când greșește” .