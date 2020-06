În contextul izolării sociale determinate de pandemie, seniorii din comunele Nicolae Bălcescu și Mărgineni, beneficiari ai Fundației YANA – You Are Not Alone, primesc ajutor prin Fondul pentru Vârstnici al Fundației Regale Margareta a României. Izolarea socială înseamnă pentru aceștia singurătate și lipsa accesului la servicii, ei având nevoie de diverse tipuri de ajutor pentru a face față noilor provocări.

Persoanele în vârstă sunt o categorie vulnerabilă și tot ei au mobilitatea cea mai redusă. Nu în ultimul rând, vârstnicii au cea mai scăzută rată de accesare a internetului și experiență în utilizarea tehnologiei în general, ceea ce le face dificilă posibilitatea de a face cumpărături online. De la produse de strictă necesitate până la sprijin emoțional, vârstnicii au nevoie de ajutorul celor din jur pentru a trece cu bine peste această criză neașteptată.

În această perioadă, Fundația YANA oferă sprijin unui număr de 50 persoane vârstnice din localitatea Nicolae Bălcescu, asigurând acestor oameni cumpărături livrate acasă, sprijin emoțional și facilitarea accesului la informații, susținere posibilă prin finanțarea primită din partea Fundația Regală Margareta a României

Mulți dintre vârstnici primesc sprijin moral și material din partea familiei sau a persoanelor din cercul lor social. Alții însă sunt nevoiți să iasă din casă pentru a-și procura alimente, medicamente și bunuri de strictă necesitate, iar unii sunt pur și simplu nedeplasabili, ori suferă depresii în singurătate. În special pentru aceste categorii oameni a fost creat Fondul pentru Vârstnici, un proiect al Fundației Regale Margareta a României și finanțat de Fundația Orange România.

Despre Fundația YANA – You Are Not Alone

Fundaţia YANA este o organizaţie neguvernamentală, apolitică, independentă, care are ca scop alcătuirea și implementarea de proiecte de sprijinire a familiei, a persoanelor singure, a copilului şi a altor categorii sociale aflate în situaţii de vulnerabilitate.

YANA este un grup de lucru fondat în 1996 de Doamna Antonia Frick, care vine în România în anul 1995, având o experienţă de 26 de ani ca preşedintă a programului de ajutor pentru familie “Familienhilfe Liechtenstein”, cu dorinţa de a crea şi susţine la noi în ţară proiecte de sprijinire a familiei şi a altor categorii sociale vulnerabile.

În prezent Fundația YANA activează în două comune din județul Bacău, comuna Nicolae Bălcescu și comuna Mărgineni, oferind servicii în parteneriat cu administrația publică și cu alte organizații neguvernamentale. Mai multe detalii pe www.yana.ro.

Despre Fundația Regală Margareta României

Fundația Regală Margareta a României este astăzi o organizație neguvernamentală care sprijină copii, tineri și vârstnici prin intervenții durabile, bazate pe schimbul de experiență și valori între generații. Încă din anul 1993, Fundația a venit în sprijinul vârstnicilor din România prin programe menite să combată izolarea și singurătatea și să ajute la creșterea calității vieții acestora, precum Fondul Special pentru Bătrâni, Seniorii Noștri, Clubul Seniorilor, Niciodată Singur, Campania Flori pentru Suflet, Telefonul Vârstnicului, Centrele Generații. Astfel, peste 180.000 de persoane vârstnice au primit sprijin din partea Fundației de-a lungul timpului.