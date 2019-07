Vernisajul expoziţiei cu lucrările create de cei trei mari sculptori de talie internaţională, în cadrul Rezidenţei artistice “Albastru”, care s-a desfăşurat timp de o lună la Centrul Internaţional de Cultură “George Apostu”, a debutat cu o mare surpriză: Gheorghe Geo Popa nu a mai fost prezentat ca secretar de stat, cum îl ştia toată lumea, ci din nou, ca director al Centrului, pe care l-a înfiinţat şi l-a condus aproape 30 de ani. La nedumerirea celor prezenţi, fostul secretar de stat a ţinut să precizeze:

“Am o rugăminte, pentru cei care au de gând, să nu mă ispitiţi şi să nu-mi puneţi întrebări în legătură cu revenirea mea în calitate de director al Centrului de Cultură «George Apostu», pentru că nu voi comenta, nici nu voi răspunde la întrebări faţă de acest subiect. Pentru a risipi puţin din zvonurile care se aşază şi lucrează în politica mizeriei sau în mizeria politică, am să vă spun că am avut şi sper să o am în continuare o excelentă relaţie cu domnul Valer Daniel Breaz, ministrul Culturii şi Identităţii Naţionale.

În această superbă seară, vă invit să ne bucurăm de artă, de această revedere, de reîntâlnire, că «Fiul risipitor» s-a întors acasă”, a spus Geo Popa, după care a trecut ca şi cum nu s-ar fi întâmplat nimic deosebit, la subiectul zilei: festivitatea de închidere a programului de rezidenţe internaţionale artistice de sculptură, ediţia a III-a şi ultima. Ca la fiecare ediţie, şi anul acesta au participat artişti plastici de excepţie din trei ţări: Nicolae Fleissig (Franţa), Marko Vuksa (Serbia), Tung Min-Chin (Taiwan). Curatorul programului a fost Maxim Dumitraş (România), participant la prima ediţie ca sculptor, artist apreciat şi premiat atât în ţară cât şi în străinătate, fondatorul unei instituţii singulare în România: Muzeul de Artă Comparată de la Sângeorz-Băi, dar şi a primului sat artistic din ţară, la Dosul Gârciului, la numai şase km de Sîngeorz Băi, pe un teren donat de tatăl său, care au devenit cele mai importante atracţii culturale ale staţiunii.

Au fost prezenţi prieteni ai Centrului, amatori de artă, artişti plastici, scriitori, reprezentanţi ai unor instituţii de cultură din judeţul Bacău, sponsori, care au fost invitaţi, de acestă dată, în premieră, în “Grădina cu statui”, în aer liber, acolo unde au fost amplasate şi cele nouă lucrări ale artiştilor participanţi la rezidenţă. Printre cei prezenţi l-am remarcat şi pe Dinu Apostu, nepotul marelui artist George Apostu, cel care în semn de respect, organizează, în fiecare an, la Stănişeşti, o tabără de creaţie, la care sunt invitaţi artişti consacraţi cât şi studenţi de la facultăţile de profil din ţară.

“Politicul lucrează şi cum nu trebuie”

Invitat de seamă a fost Alexandru Pugna, secretar de stat în Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, care, printre altele a spus: “Bine te-am regăsit Geo acasă, aici, la Centrul «Apostu» din Bacău. Deja mi-a fost dor de tine şi îţi simt lipsa. Să ştiţi că, fără a-l flata, noi am colaborat extraordinar de bine. Geo era singurul dintre colegii mei secretari de stat cu care puteam să discut orice, orice problemă, lucruri serioase, importante, pe care trebuie să le rezolve o persoană pe acel post. O spun cu sinceritate, pentru noi toţi, este o pierdere plecarea lui Geo din minister. De altfel, în ultima zi a lui la minister, stabilisem să fim alături de el, eu, dar şi ministrul Daniel Breaz, însă problemele l-au determinat pe domnul ministru să-şi amâne venirea în Bacău.

Geo Popa nu a plecat din minister că nu a fost un om capabil, din contra, a fost un profesionist, însă politicul lucrează şi cum nu ar trebui. Sunt sigur că împreună vom încerca să găsim soluţii pentru a rezolva problemele urgente de la Centrul «George Apostu», să sprijinim programele şi proiectele, unele singulare şi inedite, la nivel de ţară, cum este şi această rezidenţă de sculptură, la care participăm în această seară. Îl felicit pe Geo pentru tot ce a făcut aici în cei aproape 30 de ani, pentru toate ce vor mai fi în anii următori”, a încheiat Alexandru Pugna.

Despre proiect, artişti şi lucrările care vor înnobila patrimoniul cultural al Centrului de Cultură „George Apostu” a vorbit criticul de artă Petru Bejan, prof.univ.dr. la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, care a apreciat ideile, modul de realizare şi, mai ales faptul că toate lucrările s-au integrat în generosul concept “Albastru”, culoare despre care criticul a vorbit şi la celelalte ediţii.

“Aici, în Bacău, se întâmplă lucruri minunate, fie că este vorba de arta plastică, arta interpretativă, de comlplexul şi densul Simpozoin de estetică sau lansări de carte. Este o densitate impresionantă de manifestări, cum nu întâlneşti în altă parte, iar explicaţia este omul, cel care şi-a pus amprenta peste acest centru cultural, aflat într-un cadru natural de excepţie, condus de un om, de Geo Popa, care, după o scurtă perioadă în minister, se întoarce acasă. Felicit pe cei trei artişti, care au lăsat aici, la Centrul «Apostu», câte trei lucrări de mare valoare. Sunt lucrări, care, împreună cu celelalte opere, create în anii trecuţi, vor îmbogăţi patrimoniul cultural al acestui important centru cultural”, a spus criticul Petru Bejan.

Gânduri pentru George Apostu

Cum arta, în general, vorbeşte de la sine, prin creaţiile ieşite din mintea şi mâna fiecărui artist, a fost nevoie de puţine cuvinte din partea artiştilor: “«Migraţia fluturilor de aur» este un gând pentru George Apostu, «Zbor utopic» – utopia e un lucru esenţial în existenţa umană, este motorul progresului, iar «Inocenţa unei inimi care vibrează» – o lucrare care cuprinde o arhitectură care duce spre un element ce poate fi inima. Am utilizat lemnul local, stejarul, combinat cu un llemn care are o istorie particulară, lemn de mangrove folosit în crescătoriile de stridii” (Nicolae Fleissig). “Operele mele dezbat transformarea unui spaţiu fizic într-un spaţiu psihiologic interior afectat vizual.

Caracteristicile sculpturilor mele dezvăluie discret forma interioară şi conduc imaginaţia privitorului spre spaţiul interior, de aici şi denumirile pe care le-am dat: «Între»” (Tung Min-Chin). Marko Vuksa (Serbia) nu a participat la vernisaj, fiind chemat acasă, pentru o problemă importantă, însă a lăsat un mesaj: “Am venit având deja câteva idei, aşa că nu doar albastrul m-a legat de acest loc. Am privit, mi-a plăcut arhitectura lui şi m-a inspirit să fac câteva schiţe noi. Am încercat să combin noile surse de inspiraţie pe care le-am găsit aici şi să transform totul într-un mod simplu, aşa cum deseori fac în sculpturile mele abstracte şi consider că am creat ceva nou”.

Proiectul s-a derulat pe o perioadă de trei ani (2017-2019), cu scopul de a îmbogăţi patrimoniul instituţiei şi „Muzeul în aer liber” şi de a crea un veritabil spaţiu de vizitare, descoperire şi contemplare a artei sculpturale a unor artişti importanți, care au lăsat în urmă o moştenire artistică şi spirituală preţioasă.

Operele artiştilor au fost donate Centrului de Cultură „George Apostu”.

Programul cultural pentru anul 2019 al Centrului de Cultură „George Apostu” se desfăşoară sub genericul „Identitate, alteritate, spirit european”.