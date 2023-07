Finala Casanova-Copil

Cea de-a 22-a editie a Trofeului Dedeman & Simba Invest la tenis va avea o finala romano-argentiniana. Duminica, de la ora 11.00, pe terenul 1 al bazei SCM Bacau, in ultimul act al competitiei ITF dotata cu premii in valoare de 25.000 de dolari plus ospitalitate se vor infrunta argentinianul Hernan Casanova si tenismenul roman Marius Copil. Sambata, in semifinala, Casanova, cotat drept favoritul 1 al turneului, l-a surclasat cu 6-0, 6-1 pe Cezar Cretu. Mult mai disputata s-a dovedit, in schimb, semifinala dintre Marius Copil si favoritul 2, Filip Jianu, incheiata cu 6-7(4), 6-3, 6-2 in favoarea fostului nr. 57 in ierarhia ATP.