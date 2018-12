Timpul se scurge cu repeziciune iar anul 2019 este tot mai aproape. Băcăuanii sunt în continuare sub imperiul emoțiilor din luna sărbătorilor de iarnă. Zilele acestea cumpărăturile sunt la cotă maximă. Chiar dacă a trecut Crăciunul, cadourile încă mai au căutare. Nu mai vorbim de tot ce trebuie să fie pe masa festivă în noaptea dintre ani.

Până la marea petrecere de Revelion mai avem un weekend în față. De obicei, băcăuanii merg la diverse petreceri și concerte organizate prin diferite cluburi și localuri. De data aceasta sfârșitul de săptămână va fi mult mai sărac, probabil organizatorii păstrându-se pentru noaptea cea mare dintre ani. Doar Valhalla are o petrecere programată pentru vineri, 28 decembrie, de la ora 22.00, intitulată Last Friday of this Year #Party.

Chiar dacă suntem pe final de an și atenția este concentrată în cu totul alte direcții, weekend fiind, premierele cinematografice nu se dezic și își fac loc pe marile ecrane pentru cinefili. Astfel, începând de vineri, 28 decembrie, iubitorii de film au parte de două noi producții cinematografice: Omul-Painjen: În lumea paianjenului (Spider-Man:Into the Spider-Verse 3D). Genul filmului: acțiune, aventură, animație. Distribuție:Nicolas Cage, Hailee Steinfeld, Liev Schreiber. Regia: Bob Persichetti, Peter Ramsey și Bumblebee (Bumblebee 3D). Genul filmului: acțiune, aventură, ficțiune. Distribuție: Justin Theroux, Hailee Steinfeld, Angela Bassett. Regia: Travis Knight.

Odată weekendul încheiat, primim 31 decembrie ca niciodată. Asta pentru că este ultima zi din an și marea petrecere de întâmpinare a lui 2019. Băcăuanii s-au pregătit cum au putut ei mai bine pentru acest eveniment, alegând să petreacă noaptea de Anul Nou pe inima lor. Sau… pe buzunarul lor.

Cea mai mare petrecere de Revelion 2019 din Bacău va avea loc în centrul orașului, mai exact în intersecția de la statuia lui Ștefan cel Mare, lângă Parcul Trandafirilor. Pe scena amplasată acolo, concertele vor debuta la ora 21.00. Între invitați se numără Ioana Ignat, Ovidiu Lipan Țăndărică și Fanfara 10 Prăjini, capul de afiș fiind formația germană Alphaville. Chiar dacă din formula care domina topurile muzicale europene, și nu numai, în anii ’80 a rămas doar vocalul Marian Gold, formația Alphaville rămâne consecventă sound-ului care i-au consacrat. După 36 de ani de succese muzicale, formația germană de new wave și synthpop îi va conduce pe băcăuani în anul 2019 cu hituri precum Big in Japan, Forever Young, Sounds like a Melody, Red Roses, A Victory of Love și multe alte refrene consacrate, dar și melodii mai noi. Formația Alphaville fondată, în 1982, are la activ șapte albume de studio, un album live, 10 albume compilație, trei video albume și 25 de single-uri. Primul album, Forever Young, a fost editat în 1984, iar ultimul album, Strange Attractor, a fost scos pe piață anul trecut.

În rest, restaurantele și pensiunile s-au întrecut în oferte pentru Revelionul 2019. Astfel, băcăuanii au fost ademeniți cu cele mai apetisante meniuri. Doar cât le citești, printre startere, aperitive și feluri principale, asezonate cu deserturi și băuturi alese, îți lasă gura apă. Chiar dacă de unele dintre ele n-ai auzit niciodată. Probabil că au fost astfel botezate să se bucure și urechile, nu doar papilele gustative, nasul și ochii cât de frumos sunt aranjate. Ce-i drept și aici depinde de gusturi. Dar asta e. Odată ce-ai acceptat să plătești de la 250 de lei în sus înseamnă că-ți asumi. Dar ce mai contează când toată noapte îți cântă o formație live și mai vin și câțiva invitați cu nume destul de sonore. Peste toate astea mai punem și urători, capre și urși, iar, momentul sublim, la 12 noaptea, unii oferă și un foc de artificii sub care petrecăreții să se sărute și să-și pună cele mai arzătoare dorințe.

Nu toți băcăuanii au ales, însă, toate aceste variante. De la o agenție de turism am aflat că sunt concitadini de-ai noștri care au ales să spună „La multi ani, 2019!” departe de casă. Chiar dacă nu au fost chiar atât de mulți ca anii trecuți, și asta din cauza prețurilor destul de piperate, băcăuanii au ales să petreacă în locații pe care le cunosc. Preferate sunt Maramureșul, zona Bicazului sau Vatra Dornei, Valea Prahovei fiind evitată din cauza prețurilor exagerate. Interesant este că unii și-au plătit din timp sejurul de final de an cu vouchere de vacanță. Cât despre Slănic Moldova, se pare că stațiunea din munții Nemira este ocupată la maximum de mai multă vreme. Dincolo de acestea, sunt băcăuani care au ales să-i prindă 2019 pe alte meleaguri, destinațiile preferate fiind Maroc sau Tunisia, puțini solicitând oferte pentru schi în Bulgaria și, chiar, Ucraina.