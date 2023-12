Vineri, 16 noiembrie 1973, în cotidianul Steagul roșu, din Bacău, apăreau două articole despre expozitii culinare organizate de doua restaurante: celebrul local Zahana, din Bacău și Miorița din Moinești. Expozițiile culinare nu erau numai pentru privit, oricine voia, putea să comande din expoziție, ideea fiind că în expoziție se afișau bucate care nu erau în mod obișnuit în meniu si care erau o demonstrație a priceperii bucătarilor.

În cadrul „Lunei preparatelor culinare“

Restaurantul „Zanaua“ – gazda unei interesante expoziții

Noiembrie al acestui an — declarat Lună a preparatelor culinare — a adus în atenția publicului consumator — mai mult ca oricînd — acțiuni demne de aprecieri laudative. După succesul de săptămâna trecută al expoziției de artă culinară organizată de Oficiul județean de turism, la restaurantul „Bistrița” din Bacău, întreprinderea comercială locală de stat pentru alimentația publică intră în actualitate cu o manifestare de același gen. Noua expoziție este găzduită de această dată de către restaurantul „Zahana“.

După obișnuitul „vernisaj“, programat pentru prima jumătate a zilei de sîmbătă, 17 noiembrie, un numeros public consumator va avea posibilitatea să facă cunoștință, „pe viu”, cu priceperea și măiestria Măriei Severin, Elenei Cavaleru, Emil Galiță și altor lucrători de la Laboratorul de preparate culinare al întreprinderii de alimentație publică din localitate. Șefii Laboratorului — Constantin Petreanu și Constantin Pal — ne informează că expoziția va număra peste 60 de sortimente dintre cele mai alese: fileu de șalău pane, medalion șalău în aspic, chefal cu ciuperci sote, gît de gîscă umplut, fazan a la Neva, pulpă de căprioară in aspic, rață sălbatică cu măsline, mistreț, etc, etc.

O gamă sortimentală foarte bogată la care, fără îndoială, se va adăuga și o servire ireproșabilă. Expoziția va fi în măsură să satisfacă cererile mai multor sute de persoane care vor fi oaspeți ai restaurantului „Zahana”, la sfîrșitul acestei săptămîni.

La restaurantul „Miorița“ din Moinești

„Medalion gastronomic“

„Luna preparatelor culinare“ a poposit și la Moinești, debutând cu o frumoasă și demnă de apreciat din partea tuturor consumatorilor, inițiativă: cea a organizării, la restaurantul „Miorița“, a unei originale expoziții de produse de artă culinară, la a cărei „vernisare“ au ținut să participe numeroși moineșteni ieri, la primele ore ale dimineții.

Ce le-au fost oferite acestora ? Este, desigur, destul de dificil să selectezi ce anume a plăcut mai mult din această adevărată compoziție gastronomică: 96 de sortimente de preparate de bucătărie și 87 de cofetărie. Un adevărat record, o autentică demonstrația de artă, o puternică atracție pentru toate vîrstele.

Dar, se cuvine să vă invităm, prin intermediul imaginației, la acest ospăț pantagruelic: medalion din șalău cu maioneză, legume și sos picant; ficat de pasăre în aspic; pasăre cu garnitură de ciuperci; mușchiuleț de vită umplut; salată de pasăre cu fructe; crap cu ciuperci; și, trecînd în celălalt tărîm – al amatorilor de dulciuri, nu putem omite prăjiturile „Muguri de cafea“, „Romanța“, „Poienița“, Krantz fantezie, mere în foietaj, etc., etc.

Nu au lipsit nici patiserii, cu plăcintele lor, cu brînza de vaci și stafide, cu rulada din aluat fraged ori cornulețele de casă. … Timp de două zile și, după cum ne asigură organizatorii — Întreprindera comercială locală mixtă de stat Moinești — expoziția va fi organizată și la celelalte unități de alimentație publică din oraș — moineștenii își vor putea oferi în continuare adevărate delicii.

Este meritul, pentru această deplină reușită, al responsabilului unității — tovarășul Marin Mitrana, care a dovedit multă ingeniozitate în stabilirea listei exponatelor și organizarea propriu-zisă expoziției, al colectivului de lucratori pe care îl conduce — bucătarii Constantin Toncu și Gheorghe Ciotloș, al cofetarilor Vasile Fodor și Ilie Mihai , laboratorul de cofetărie, condus de Simion Bostan își are, de asemenea, meritul său incontestabil în organizarea expoziției.

Pentru acest reușit și apreciat „medalion gastronomic“, o felicitare adresată de către consumatori celor care le-au oferit cu larghețe această invitație» un indemn de a o repeta cît mai des.

Steagul roșu – 16 noiembrie 1973