Festivalul internațional de blues jazz de la Dărmănești, la ediția a patra!

Reuniți sub constelația unor valori precum pacea, dragostea și prietenia, festivalierii se reunesc an de an la ,,Open Air Blues in the garden, Dărmănești jazz blues festival”, unul dintre cele mai importante evenimente muzicale ale verii din România.

Creat în 2020, de către Asociația ,,Sunetul Munților” din orașul Dărmănești, festivalul își propune să devină în timp un eveniment esențial în cultura muzicală din țara noastră, generând povești fantastice și spectacole legendare.

Scurt remember al edițiilor anterioare

Deși este un festival tânăr, spectacole legendare au dat la ,,Blues in the garden”, Big Daddy Wilson, Artur Menezes , Juwana Jenkins și Dean Bowman (Statele Unite), Dan Patlansky (Africa de Sud), Kyla Brox și Sam Kelly’s Station House (Marea Britanie), Harlem Lake (Olanda), Stef Paglia Trio (Belgia), Meena Cryle & The Chris Fillmore Band și Marius Dobra Blues Band (Austria), Jessie Lee & The Alchemists (Franța), Eliana Cargnelutti și Big Man James Trio (Italia), Loup Garou, Cotton Pickers, Ana Radzic & The Blues Family Reunion Band și AXIS (Serbia). Artiști români precum Rareș Totu, Vali Sir Blues Răcilă, Mike Godoroja, Marcian Petrescu, Silviu Iliescu, Aminda, Maryliss, Othello Trio, Stones Free, Dusty Ride, Iris Nelu Dumitrescu, Ride onBand sau The Southern Cockroaches au susținut concerte, de care cei prezenți își aduc aminte cu plăcere de fiecare dată.

Din 2019, Asociația ,,Sunetul Munților” este membră a European Blues Union (EBU), iar din 2022, ,,Open Air Blues in the garden, Dărmănești jazz blues festival”, este Awarding Festival pentru cei de la EBU.

În 2021, organizatorii au creat ,,Blues in the garden Hall of Fame”, prin care au recompensat meritele pentru întreaga activitate ale unor artiști români precum Rareș Totu, Vali Sir Blues Răcilă sau Florin Ochescu.

Despre ediția a patra, 2023

În 2023, ,,Familia Blues in the garden” se reunește între 25 – 27 august, la festivalul care își construiește moștenirea în direct, cu artiști așteptați cu nerăbdare, fie descoperiți pentru prima dată, chiar pe scena festivalului. Astfel, anul 2023 va aduce întâlnirea la scena principală cu: Cristina Radu (România), Krissy Matthews (Marea Britanie), Sari Schorr (Statele Unite), Henrik Fresichlader (Germania), Ma Bessie and Her Blues Troupe (Marea Britanie ), Layla Zoe (Canada), Armin Sabol (Germania), The Cinelli Brothers (Marea Britanie), Cros-Charles Mack (Statele Unite). La Centru medical ,,Dr.Aurel Pecelia” din Dărmănești, unii dintre artiștii prezenți la Festival, vor oferi un scurt concert acustic, în onoarea medicilor care, la fel ca și artiștii, au trecut în perioada recentei pandemii, prin momente mai puțin plăcute.

,,La evenimentul de la Dărmănești, artiștii sunt apropiați de festivalieri, ceea ce încurajează crearea de momente profund memorabile și chiar legendare. Aici nu există garduri de demarcare între artiști și public, astfel încât vibe-ul creat este o adevărată platformă pentru libertate creativă și întâlniri care rămân pentru totdeauna în sufletul participanților. Îi așteptăm pe toți iubitorii de muzică bună să se revadă cu membrii Familiei, în locurile încărcate de istorie și magie de la Porțile Nemirei”, a declarat Marius Diaconescu, managerul general al festivalului și inițiatorul acestui proiect unic în Moldova.

Și ca o informație de ultimă oră, numele Dărmănești a apărut în ultimul European Blues Union Special newsletter #115 (buletin informativ care a fost distribuit către toți membrii din Europa ai organizației).

Abonamentele sunt puse deja în vânzare pe platforma iabilet.ro, la cel mai bun preț din România pentru acest gen de eveniment.

Concertele vor avea loc pe Stadionul ,,Uzu” din Dărmănești, începând cu ora 19:30.

Gratuități: Pentru elevii cu vârsta mai mică de 14 ani, precum și pentru persoanele cu dizabilități, gratuitățile rămân, la fel ca la primele trei ediții. Prețul actual este valabil până la data de 1 iulie 2023.

Detalii despre cum ajungi la Festival, precum și despre facilitățile de cazare și masă, se găsesc pe site-ul oficial al festivalului, la https://blues-in-the-garden-festival.ro/

Organizatori: Asociația ,,Sunetul Munților” și Primăria Orașului Dărmănești.

Biletele se găsesc în format electronic pe www.iabilet.ro, precum și în magazinele Flanco, Muzica și pe terminalele Selfpay. Online, puteți plăti cu cardul, Paypal, carduri de tichete culturale Sodexo și Edenred, pe factura la Vodafone sau Orange, ori ramburs prin Fan Courier oriunde în țară.

Festivalul de la Dărmănești este promovat (inclusiv la Târgul de Turism al României) și de Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont Bacău, partener media al evenimentului.

Sursa: Comunicat de presă

Romulus-Dan BUSNEA