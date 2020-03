În ultimul weekend al lunii mai are loc în orașul Dărmănești, ,,Open Air Blues In The Garden Festival”, primul festival internațional de blues din județul Bacău, un eveniment marca ,,Fabricat în Dărmănești” și organizat de Asociația ,,Sunetul Munților”, împreună cu Primăria și Consiliul Local Dărmănești.

Vom păși astfel, în fascinanta lumea a blues-ului, pe acordurile muzicii celor zece trupe din Marea Britanie, Norvegia, Serbia și România, care vor face ca orașul Dărmănești să devină un nou punct pe harta festivalurilor de blues din România.

Potrivit organizatorilor, evenimentul va fi unul cu un specific aparte, în program fiind incluse ateliere de muzică, pictură și de prezentare a tradițiilor și obiceiurilor de pe Valea Trotușului.

Această primă ediție a festivalului, care are ca motto ,, Educație prin cultură. Schimbăm mentalități ” este promovată de către European Blues Union (EBU), organizație cu peste 350 de membri (muzicieni, agenții, festivaluri, organizații non guvernamentale, case de discuri etc) din 25 de țări europene. Scopul organizației este acela de a promova muzica blues la nivel european (și nu numai), atât prin mijloace media tradiționale, cât și prin organizarea anuală, a European Blues Challenge, două zile de întreceri între reprezentanții țărilor membre. Două dintre trupele care au reprezentat România la acest concurs în 2018, respectiv ,,AxiS” și ,,Rareș Totu Band”, vor fi prezente la Dărmănești.

,,Prin organizarea acestui festival ne propunem să schimbăm paradigma culturală a regiuniii Văii Trotușului și odată cu aceasta, să arătăm că educația prin cultură, poate fi un real suport pentru schimbarea acestor mentalități, pentru că oriunde pe planetă, un concert/festival de jazz și/sau blues este considerat un act cultural ! Această manifestare se dorește a fi pe lângă o reuniune de blues a invitaților noștri din țară și din străinătate, o emulație socio-culturală pentru această minunată zonă a județului Bacău”, a spus Marius Diaconescu, președintele Asociației ,,Sunetul Munților”, membră EBU și principalul organizator al evenimentului. Festivalul se va desfășura în Piațeta Primăriei și Central Ballroom din Dărmănești.

Ca o noutate, în perioada festivalului (30 – 31 mai) se va desfășura și cea de a treia ediție a Târgului Gospodăriilor de Produse Montane ,,La Porțile Nemirei – tradiții și obiceiuri”.

Pentru informații și noutăți despre evenimentul de la Dărmănești, puteți accesa site-ul și pagina de Facebook ale evenimentului ,,Blues In The Garden Festival”.

Romulus-Dan BUSNEA