A fost din nou sărbătoare în rândul cercetașilor din Nicolae Bălcescu, localitatea lor devenind Capitala Cercetașilor din România, odată cu organizarea celei de-a VI-a ediții a Festivalului Cercetășesc „Bucurie și Promisiune”. Acest festival este organizat anual la Nicolae Bălcescu de membrii Centrului Local „Preasfânta inimă a lui Isus” din comuna băcăuană, data aleasă fiind 22 februarie pentru a-l omagia pe Baden Powell, fondatorul cercetășiei, motiv pentru care această dată a devenit și Ziua Mondială a Cercetășiei. La ediția care s-a derulat weekend-ul trecut au participat 165 de cercetași din toate colțurile țării, de la Arad, Cluj și Deva, până la București, Piatra Neamț, Iași și din alte centre cercetășești din zona Moldovei. Timp de trei zile, cercetașii participanți în festival, care au fost cantonați în sala de sport a Școlii Gimnaziale cu clasele I-VIII din localitate, au fost coptați în diferite activități, de la workshop-uri la trasee prin pădure și prin sat în „căutare de comori”, dar și prin alte surprize, într-o explorare continuă a culturilor lumii, tema festivalului din acest an fiind „Cu B.P. în jurul lumii”. Cercetașii au aflat elemente interesante din diferite culturi ale lumii, au învățat pași de dans din țările respective și au susținut o mulțime de altfel de activități.

„Ca o noutate în această ediție, am făcut un parteneriat cu școala din Bălcescu pentru că noi am folosit sălile, dar am lăsat și ceva în urmă. Mai precis, cercetașii au făcut picturi în sălile de clasă, dar și pe holurile școlii, lucrări cu elemente din cultura continentelor pe care noi le-am vizat în festival. Inedit a fost faptul că am avut un continent «neutru», în cadrul căruia s-au organizat workshop-uri în care s-a vorbit despre discriminare, pentru a pune accentul pe faptul că toți suntem la fel. Și pentru că trăim «Bucurie și Promisiune», și anul acesta am primit noi membri în familia noastră cercetășească, eveniment care s-a derulat în cadrul liturghiei de duminică, la biserica «Preasfânta inimă a lui Isus» de la noi din comună”,

a declarat Ioana Bulai, coordonatoarea Festivalului Cercetățesc „Bucurie și Promisiune”.