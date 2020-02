Joi, 27 februarie, ora 18.30, la Sala Ateneu, Filarmonia „Mihail Jora” susţine un concert somfonic pus sub semnul lui Wolfgang Amadeus Mozart. Programul cuprinde Simfonia nr.1 KV 16, în Mi Bemol Major; Concertul nr. 21 pentru pian şi orchestră, în Do major, KV 467; Simfonia nr. 41, în Do Major, KV 551.

Dirijor: Valentin Doni.

Solist. Cristian Petrescu – pian, Germania

Imediat după admiterea, în 1969, în Universitatea de Muzică (fostul Conservator „Ciprian Porumbescu“) la clasa de pian a profesoarei Ana Pitiş, pianistul şi compozitorul Cristian Petrescu (foto) a putut emigra din Republica Socialistă România datorită originii armene a familiei sale. După o scurtă şedere la Beirut, Liban, unde a debutat într-un recital la Universitatea Americană din Beirut, primeşte în octombrie 1970 o bursă la Juilliard School din New York. În 1972, la New York, Cristian Petrescu este distins cu premiul „Aram Haciaturian” rezervat pianiştilor de origine armeană. În 1974,după încheierea cu un Master Degree a studiilor sale, primeşte din partea „Cursurilor de vară pentru muzică contemporană” din Darmstadt o bursă pentru cursurile de pian din acelaşi an cu pianistul german Aloys Kontarski.

Din toamna anului 1974 primeşte o bursă de studii „post graduate” la Musikhochschule din Köln la clasa profesorului Aloys Kontarski (pian) şi Karlheinz Stockhausen (compoziţie). În 1981 intră ca pianist solist, după o audiţie de intrare extrem de dificilă, în Ensemble Intercontemporain din Paris condus de Pierre Boulez, unde va ramâne pâna în 1986. După obţinerea în 1989 a cetăţeniei franceze se mută la Berlin, unde e invitat sa cânte cu membrii Orchestrei Filarmonice din Berlin un program dedicat exclusiv muzicii lui Enescu în concertul de deschidere a Sălii de muzica de cameră a filarmonicii (Kammermusiksaal). În 1998 Cristian Petrescu primeşte pentru înregistrarea sa pentru firma Harmonia Mundi a lucrărilor pentru pian de Enescu, premiul criticii pariziene „Le Diapazon d’or” precum şi „Grand prix du disque” al Academiei pariziene a discului, „Charles Cros”.