Femeile Antreprenor au dezbătut problemele finanțărilor disponibile pentru firme

Organizația Femeilor Antreprenor din cadrul Uniunii Generale a Industriașilor din România (OFA UGIR) a susținut joi, 8 iunie 2023, cea de-a X-a conferință națională cu tema: Dezvoltarea afacerilor: între nevoia de finanțare și potențialul imens al femeilor antreprenor. Conferința a avut loc la Fiald Hotel Bacău și le-a avut în calitate de gazed pe Mirabela Bujor Vașlovanu, Președinte OFA UGIR Bacău și Mirabela Miron, Președinte OFA UGIR.

Au fost abordate cele mai arzătoare teme pentru antreprenorii regiunii, concret și aplicat:

-Finanțările pentru IMM-urile din Regiunea Moldovei în perioada 2023-2028: ce s-a schimbat față de perioada 2007-2022?;

-Implicațiile pentru firme a protejării invențiilor și inovațiilor. Proprietatea intelectuală: un instrument de creștere a competitivității;

-Ce surse de finanțare vor avea la dispoziție fermierii? Dar antreprenorii care vor să facă investiții neagricole în mediul rural?

-Economia județului Bacău: de la nevoia de finanțare la atuuri și provocări, spre o dezvoltare organică în regiunea Nord-Est.

-Cum dezvoltăm lanțurile valorice locale în interesul comunității?

Femeile de afaceri speakeri au purtat mai multe discuții pe tema potențialului femeilor antreprenor pentru susținerea dezvoltării României, abordând subiecte precum: afaceri construite în comunități – provocările creșterii unui business local; diversificarea afacerii – soluție pentru creștere în economia locală; echilibrarea și consolidarea forței de implicare a femeilor în activitățile de business; construirea frumosului și dezvoltare armonioasă; potențialul energetic al femeii.

„Fiecare antreprenor știe cât de important este să gândească strategic afacerea, dar acest lucru poate fi făcut doar cunoscând principalele fluxuri de finanțări pentru regiune. De aceea acest eveniment, gândit în sprijinul antreprenorilor și cu discuții aplicate pe tipuri de proiecte adaptate specificului regiunii, este mai mult decât util. Conferința aniversară a OFA UGIR este cea mai bună ocazie să îți faci o imagine de ansamblu cu finanțările ce vor urma pentru firme. Pentru a gândi cele mai potrivite proiecte pentru afacerea ta și pentru ajgajații tăi”, au precizat organizatorii.

La final de eveniment toți cei prezenți au avut oportunitatea să schimbe idei, să stabilească noi contacte cu toți participanții, într-o sesiune de networking și pauză de prânz.

Organizația Femeilor Antreprenor din UGIR promovează:

-Creșterea importanței rolului femeii în dezvoltarea societății românești,

-Sprijinirea, dezvoltarea, promovarea femeilor antreprenor,

-Susținerea inițiativelor de business care vor genera produse și servicii inovatoare.

„În calitate de organizator și președinte OFA Bacău vreau să menționez faptul că am avut emoții foarte mari, fiind un eveniment de mare amploare pentru județul Bacău și pentru organizația femeilor de afaceri din Bacău. Vreau să mulțumesc pe această cale tuturor participanților, speakerilor, partenerilor care ne-au sponsorizat și care au dat curs invitației noastre de a se alătura la cea de-a X-a conferință OFA UGIR, ediție aniversară – „Dezvoltarea afacerilor: între nevoia de finanțare și potențialul imens al femeilor antreprenor’’ și da, povestea OFA UGIR continuă. După cum ați putut observa s-au atins subiecte de interes major pentru antreprenori precum granturi și fonduri europene, modalități și instrumente de finanțare și inovare. De asemenea, în cadrul acestui eveniment am ținut să scoatem în evidență potențialul femeilor în lumea antreprenoriatului, astfel că cel de al doilea panel a fost dedicat femeilor de afaceri din Bacău și nu numai, acest capitol fiind unul priporitar în activitatea noastră. Mărturisesc că a organiza un astfel de eveniment implică foarte multă muncă de echipă, fiind o adevarată provocare și fără susținerea colegelor mele din OFA nu aș fi reușit. Vreau sa le mulțumesc o dată în plus pentru implicare, pentru susținere, pentru efortul depus deoarece această „super forță” a lor este de fapt motivația mea de a merge mai departe și de a derula proiecte next level. Fiți cu ochii pe noi deoarece mediul de afaceri bacăuan este într-o perioadă de rebranding”, a declarat Mirabela Bujor Vașlovanu, președinte OFA UGIR Bacău.