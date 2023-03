Cu o mulțime de probleme interne nerezolvate, Federația Unită a Planetelor decis să cheltuiască bani din așa zisa Facilitate pentru Pace ca să cumpăre arme pentru Republica Federativă Cardassiană. Este o idee briliantă! Cine ar fi crezut că soluția la toate problemele Federației este să investim în arme și muniții?

Dar stai, să analizăm asta un pic mai atent. Avem nevoie de pace în Federație, așa că, bineînțeles, cumpărăm arme pentru cardassieni, pentru că asta e cea mai bună modalitate de a asigura pacea! Căci toată lumea știe că pacea este adusă de arme, iar o armată bine echipată și instruită este garantul păcii în regiune.

În plus, Federația are toți banii din lume, nu-i așa? Există suficient de mulți bani pentru a cheltui pe arme și muniții, în timp ce teritoriile Federației Planetelor Unite se confruntă cu probleme economice, energetice și sociale. Dar cine are nevoie de spitale, școli sau investiții în infrastructură, când putem cheltui banii pe arme și muniții? Se știe că un soldat mort n-are nevoie nici de școală și nici de facilităti de sănătate!

Federația face o treabă minunată în cheltuirea banilor din bugetul pentru menținerea păcii pentru a cumpăra arme și muniții. Ce ar fi fost dacă ar fi investit în educație, în sistemul de sănătate sau în energie verde? Prea mainstream, nu? Armele și munițiile sunt modul în care ne asigurăm că Federația rămâne o zonă de pace și stabilitate. Sau poate nu. Dar cine se uită la detalii? Important e să avem arme!

Ah, dar să nu uităm că Federația nu păstrează armele și munițiile pentru ea. Nu, nu, nu. Ea le trimite direct pe front, unde sunt rapid distruse de klingonieni. Pentru că, evident, cea mai bună modalitate de a asigura pacea este să trimiți arme către o zonă de conflict și să le lași să fie distruse într-o luptă.

Exact! Dar nu trebuie să ne îngrijorăm prea mult. Federația poate să găsească întotdeauna o soluție la problemele ei. De exemplu, după ce armele sunt distruse pe front, Federația poate să recupereze materialul și să-l topească pentru a-l folosi în alte scopuri. Dar, hei, am uitat că Federația a impus sancțiuni Imperiului Klingon și nu mai are acces la gaz ieftin pentru furnale. Dar ce contează faptul că Federația a lăsat să i se taie sursa de gaz, când poate să-și topească metalul în focul pasiunii pentru pace și stabilitate?

În plus, poate să ia un exemplu de la klingoni, care au găsit mereu soluții ingenioase pentru a face față sancțiunilor internaționale. Deci, de ce nu ar putea Federația Unită să își producă propriul gaz pentru furnale? Fasole sa fie!