Ionel Palăr, președintele PNL Bacău și candidatul alianței PNL – USR-PLUS pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Bacău, a anunțat deschiderea circulației pe brațul vestic al Șoselei de Centură, la doar câteva minute după ce Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (C.N.A.I.R.) a semnat recepția lucrărilor. ”Acum câteva minute, brațul vestic al Șoselei de Centură a fost deschis circulației. Fără festivism, fără tăieri de panglică, fără fanfară, fără politicieni înșirați în fața camerelor de luat vederi, fără plimbări cu bicicleta. Simplu și decent! Îi mulțumesc public colegului meu, liberalul Lucian Bode, ministrul Transporturilor, le mulțumesc colegilor miniștri din Cabinetul Orban, pentru că au ajutat Bacăul și Moldova și îi mulțumesc celui mai bun constructor român de autostrăzi”, a declarat Ionel Palăr, alături de Lucian Stanciu Viziteu, candidatul alianței PNL – USR-PLUS la Primăria Bacău.

Ionel Palăr nu s-a sfiit să atace PSD Bacău, în special pe Dragoș Benea și Lucian Șova, cei care, în luna martie, aproape l-au agresat pe ministrul Lucian Bode, venit să vadă stadiul lucrărilor de pe șantierul centurii. ”De mai multă vreme, PSD și-a făcut un iluzoriu titlu de glorie din Șoseaua de Centură a Bacăului. Principala voce este un fost ministru al Transporturilor care, vă reamintesc, s-a speriat și nu a primit protestatarii din Moldova care cereau autostradă. Un ministru care a politizat absolut tot și care, mai nou, în ultimele luni, a devenit specialist și în COVID-19, și în spitale și în aeroporturi: Lucian Șova. Faptul că suntem amândoi băcăuani, nu mă obligă și nu m-a obligat niciodată să girez politicile sale în materie de infrastructură rutieră. De ce? Pentru că întotdeauna a acționat ca un un diletant, doar la ordinele șefului său de partid, Dragoș Benea.

Sunt convins că cei de la PSD vor spune că centura e în ADN-ul lor, că s-au chinuit, că ei și numai ei. Bazaconii! Șoseaua nu e lui Benea, nu e a lui Palăr sau Viziteu, este a băcăuanilor, a moldovenilor, a românilor. Nu au făcut-o nici Șova, nici Benea din buzunarul lor! Iar cel care a oferit un sprijin real Bacăului, cel care, vă amintiți, în luna martie, a fost efectiv aproape agresat de Dragoș Benea, de Lucian Șova, dar care a trecut cu delicatețe și demnitate peste aceste momente, domnul Lucian Bode, ministrul Transporturilor, a făcut ceea ce trebuia să facă un ministru și un român responsabil” a mai afirmat Ionel Palăr.

”Astăzi, eu sunt un om mulțumit. Împreună cu colegii mei liberali, am demonstrat că se poate”

”Așa arată starea de normalitate. Dominată de discreție. Fără festivisme inutile! Oamenii s–au săturat, iar în județul Bacău, Dragoș Benea și PSD continuă același gen de manifestări. De ce nu spune Dragoș Benea despre contractul cu firma turcească, cea care a dat două lopeți, a turnat doi metri de asfalt și a plecat cu un milion de euro? De ce nu spune că firma turcească a venit să lucreze, la insistențele domnului Ponta, prietenul domnului Benea? Nu, domnule Benea, băcăuanii nu au uitat acest lucru și oricâte plimbări și fotografii veți face, veți fi recunoscut ca un om care a lăsat județul în sărăcie. După 30 de ani, e timpul să plecați acasă”, a conchis Ionel Palăr.

”Întreaga varianta ocolitoare va fi finalizată înainte de termenul din contract”

”Am vești bune, vești pe care băcăuanii le așteaptă de foarte, foarte mulți ani. După cum știți, proiectele pentru investiții în Moldova reprezintă o prioritate pentru Guvernul Ludovic Orban. Regiunea Moldovei care, pentru guvernele PSD a fost doar la nivel declarativ o prioritate și doar atât. În aceste zece luni de guvernare, noi am adus în prim plan investițiile, în special investițiile în infrastructura de transport. Așa cum știți, am avut o vizită în Bacău, pe varianta ocolitoare, în luna martie a acestui an și mi-am exprimat încrederea că proiectul se va derula conform graficului, având și promisiunea constructorului că se va finaliza obiectivul înainte de termenul stabilit în contract. Astăzi am dat în trafic obiectivul III varianta ocolitoare Bacău, pe o lungime de 7,3 kilometri, care face legătura între DN 2 și DN 11. Mobilizarea antreprenorului a fost exemplară ii mulțumesc și eu pe această cale, iar estimările optimiste în ceea ce privește finalizarea întregului obiectiv vorbesc de anul 2021, cu un an înaintea termenului din contract.

Aș vrea să spun câteva cuvinte și despre celelate obiective de investiții legate de infrastructura de transport din județul Bacău. După cum bine știți, aceste proiecte vizează proiecte majore care pun în valoare nu doar județul ci și zona. Ele asigură legătura cu Transilvania, dar și cu sud-vestul țării. Am mișcat lucrurile pe două proiecte A13 și A7, care înregistrează progrese semnificative în ultimele zece luni. În momentul de față, lucrăm patru secțiuni , la Ploiești – Buzău, Buzău – Focșani, Focșani – Bacău, și Bacău – Pașcani. Anul viitor, vom organiza licitația și vom semna contractele de execuție”, a declarat Lucian Bode, ministrul Transporturilor

Program multianual pentru infrastructura din municipiul Bac ău

“Guvernarea de dreapta a fost nevoită să repare ceea ce a stricat guvernarea socialistă. Deschiderea acestui braț al șoselei ocolitoare a Bacăului este necesară dar nu suficientă. Normalitatea pe care o vedem acum trebuie să ajungă și în municipiul Bacău. Avem o infrastructură învechită, știm cu toții lipsa trotuarelor, lipsa asfaltului, sunt peste cincizeci de străzi de pământ în municipiu iar ultimii patru ani au fost irosiți. Încă actualul primar ne-a mințit acum patru ani că va moderniza șaizeci și opt de străzi și a asfaltat două străzi jumătate. De ce? Sunt trei cauze aici: lipsa de competență, lipsa de viziune și lipsa de curaj. Infrastructura din Bacău se va schimba doar dacă avem o viziune integrată pentru un oraș european. Voi resistematiza toate cartierele și voi organiza licitații corecte, pe alte criterii decât s-a făcut până acum. Este ineficient și costisitor să licităm stradă cu stradă, de aceea, voi implementa un model care se folosește în Germania. Licitații pe loturi întregi de străzi, un program multianual. Actualul primar a favorizat, prin lipsa de viziune, a curajului și din incompetență firmele camarilei de partid PSD-Benea-Pro România. Exemplul SSPM este eclocvent în acest sens. Programul multianual înseamnă nu doar refacerea străzilor, ci și toate utilitățile, de la iluminat până la gaz, telefonie, internet, apă. După finalizarea unei astfel de investiții, vreme de zece ani nu se va interveni. Cu actuala administrație, am văzut peticiri de proastă calitate în fiecare zi, mai ales acum, în campania electorală. Constructorii serioși, așa cum este firma băcăuanului care lucrează la șoseaua de centură, sunt interesați de astfel licitații mari, pentru a avea front de lucru”, a declarat și Lucian Daniel Stanciu-Viziteu, candidatul alianței PNL – USR-PLUS, la Primăria Bacău.

