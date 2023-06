Familiștii de aur din Blăgești și-au aniversat jubileul

Moment istoric, moment de suflet, în Blăgești, acolo unde familiile care au împlinit 50 de ani de când au spus DA în fața primarului comunei și au fost cununați de preot. Un semicentenar este o viață de om, la care se adaugă prima tinerețe, de până la acest cel mai important pas al lor. Un sobor de patru preoți din comună, primarul Laurențiu Munteanu și angajații Primăriei, consilierii locali, Formația Dragomir și gazdele de la GEODEEA au creat un eveniment special pentru acești eroi ai căsniciei, aflați cu toții la vârsta a treia.

Binecuvântări și mulțumiri

Ceea ce s-a dorit în primul rând în cadrul acestui eveniment, a fost să li se adreseze mulțumiri din inimă acestor familiști, care au dus pe umeri lor comuna și au asigurat, prin copiii și nepoții lor, trăinicia și purtarea tradițiilor acestei comunități din Blăgești. Dacă Blăgești este o acum o comună frumoasă, prosperă, în ascensiune, toate acestea se datorează, în primul rând, acestei generații care mulți ani a strâns din dinți, dar care a și știut cum să petreacă.

Un sobor de patru preoți, reprezentând satele comunei Blăgești, a ținut o scurtă slujbă, binecuvântând toate familiile sărbătorite. Ca amănunt, era un preot mai în vârstă și trei mai tineri, toți cu voci dumnezeești.

A urmat cuvântul scurt și plin de căldură al primarului Laurențiu Munteanu, pe care îl redăm în continuare: „Dragi sărbătoriți / Stimat auditoriu, /

Acesta este un eveniment istoric pentru comuna Blăgești. Spun asta pentru că voi sunteți istoria vie a acestor locuri, dar nu numai. Prin traiul vostru în comun, de zi cu zi, cu bune și cu rele, ați dat rost și sens pământului, gospodăriilor, școlii și bisericii. Marile evenimente ale istoriei sunt puține și, de multe ori, îndoielnice în ceea ce privește rolul pe care le-au avut. Așa că mersul societății se bazează în primul rând pe viața omului de rând, a uriașului om de rând, reprezentat cel mai bine de Dvs. Ați moștenit de la părinții și bunicii Dvs. tradiții și bun-simț. Le-ați purtat mai departe în cel mai frumos mod posibil, în cadrul unei familii unite, de nezdruncinat. Copiii voștri și noi toți avem în dvs. un exemplu de iubire, loialitate și respect.

Știm cu toții cât de distructive sunt furtunile soartei și nimeni nu le poate ocoli. Din ce în ce mai puțini reușesc să le înfrunte în doi, vâslind în aceeași micuță barcă a vieții pe care și-au ales-o împreună. Ați făcut asta cu 50 de ani în urmă, în fața lui Dumnezeu și a reprezentanților statului. Și barca s-a aglomerat, cu gospodărie, cu copii și nepoți, cu toate cele făurite de mâinile Dvs., dar mai ales cu milioanele de cuvinte pe care vi le-ați spus și care v-au făcut să râdeți sau să plângeți. Barca a devenit foarte grea, s-a clătinat, dar nu s-a răsturnat. Dvs. sunteți dovada vie că viața este frumoasă, dacă este o viață normală, de familie, în care bărbatul și femeia pun laolaltă tot ceea ce îi face atât de asemănători și, în același timp, atât de diferiți. Vă mulțumesc, în numele tuturor locuitorilor comunei Blăgești, pentru toate realizările pe care le-ați avut, pentru toate veseliile care v-au întinerit și pentru toate necazurile pe care le-ați depășit, dar care v-au albit, toate acestea având putere de exemplu. Soarta nu a fost la fel de bună pentru mulți consăteni de-ai noștri, care în atâția ani lungi au trăit tragedia de a-și încredința sufletul-pereche în mâinile lui Dumnezeu.

De aceea sunt fericit pentru norocul vostru, pentru faptul că vă putem sărbători împreună, după 50 de ani de când sunteți o familie. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă dea mult timp de-acum încolo, multe bucurii de la cei dragi și de la toți vecinii și consătenii voștri. La Mulți Ani!, iubiții noștri familiști-veterani!”.

După acest discurs, primarul și colaboratorii săi din Primărie au trecut pe la fiecare masă, pe la fiecare familie, pentru a înmâna amintirile acestei zile: o diplomă consacrată evenimentului, o icoană sfințită, un buchet de flori și un plic cu bani atât cât și-a putut permite bugetul Consiliului Local Blăgești. Dar nimeni nu a plecat fără o poză de grup și fără o poză de familie personalizată de MaiaFilm. Diploma, având în antet stema comunei și denumirile instituțiior locale (Primăria și Consiliul Local) a avut următorul text: Se acordă dragilor noștri părinți și bunici, familiei ______, care au fost timp de 50 de ani, un exemplu viu pentru toată suflarea din Blăgești, oameni care ne-au învățat iubirea, respectul și solidaritatea. Primiți întreaga nostră recunoștință cu prilejul nunții Dvs. de aur, împreună cu urările noastre, ale tututor blăgeștenilor, de ”Ani lungi și frumoși împreună!”, sănătate și noroc alături de cei dragi! Cu deosebit respect, primarul comunei Blăgești, Laurențiu Munteanu. Joi, 8 Iunie 2023.

”Sunt grei bătrânii de pornit / Dar de-i pornești sunt grei de-oprit!”, spunea Coșbuc în Nunta Zamfirei. Formația Dragomir, prin vocea și harul Alinei, a reușit să-i pornească și să te ții! Câteva perechi de dansatori i-ar fi făcut invidioși pe tineri!

Cea mai mare realizare – copiii

Fără excepție, toate familiile sărbătorite au receptat acest eveniment ca pe o foarte frumoasă surpriză făcută de Primărie. Și nu au crezut într-o pregătire atât de minuțioasă. Marea realizare a căsniciei lor au fost copiii, care le-au dăruit celor mai mulți și nepoți.

Probabil că nici nu a fost ușor să aleagă altceva, din adâncimea celor 50 de ani. Familia Mihai și Tinuța Andrei, într-o pauză de dans a lui Mihai, ni s-a confesat: ”Putem să spunem că am mers mână de mână și a fost bine, deși drumul nu a fost mereu lin. Dar nu s-a pus niciodată problema să ne despărțim. Am dus totul împreună și ne-am construit o viață frumoasă. Avem trei băieți și o fată, toți realizați și la casa lor. Ca în piesa lui Dan Spătaru, trei băieți lângă o fată, mândri de măicuța lor. Avem și patru nepoți, cel mai mare de 22 de ani, iar cel mai mic de 8 ani. Pe unii dintre ei i-am avut la noi, am ajutat cum am putut la creșterea lor”. Despre cum s-au cunoscut? Ehe!, e o poveste! ”A adus-o vântul, tocmai din Căiuți”, ne spune Mihai, „și aici a rămas”. ”El era șofer, veșnic plecat, dar veșnic întors aici, pentru că i-a fost drag de-acasă, de mine și de copii”, ne-a spus Tinuța, suflet de familie emblematică.

Acest eveniment, această nuntă de aur în comun, a avut darul de a-i aduce aproape pe seniorii comunei Blăgești. S-a vorbit mult, s-a sporovăit, s-au depănat amintiri și s-a vorbit despre copii și nepoți, cum că sunt bine, sănătoși și că își ajută părinții. Noi, cu ce putem interveni în această cascadă a vremii? Cu urarea de „La Mulți Ani!, vechilor familiști blăgeșteni”.