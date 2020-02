Jam Appeal este un call center apărut în 2016, în Bacău, fiind ruda mai tânără a firmei similare care funcționează de mult timp în Italia. Afacerea aparține unor italieni, Monica Terraneo și Jacopo Loris, care au crezut în capacitățile de excepție ale românilor, în general, dar, în special, ale celor din Bacău, unde au găsit foarte mulți vorbitori de limba italiană.

„În mare parte, lucrăm pentru Italia. Asigurăm întâlniri pentru cei aproximativ 350 de agenți ai noștri din Peninsulă, firma-mamă, Jam SRL, operând acolo. În România, încercăm să le asigurăm partea de back office, de introducere a datelor contractelor încheiate cu clienții italieni. Lucrăm cu marii operatori de telefonie, cum ar fi Vodafone, Tim, Wind, dar și cu cei din furnizarea de gaze și energie electrică: Enel, Eni, Iberdrola”, spune Iulian Arsene, managerul call center-ului.

Practic, datele contractelor încheiate de agenții de vânzări din Italia sunt introduse în sistem de cei aproape 20 de angajați din Bacău, într-o singură lună, aceștia putând procesa în jur de 15.000-20.000 de contracte. Tot la firma din Bacău se ține și contabilitatea agenților de vânzări din Italia, cele trei angajate de aici calculând salariile colegilor italieni, precum și bonusurile primite de aceștia.

La început, echipa din Bacău a fost formată din 10 angajați, numărul lor crescând, treptat, pe măsură ce afacerea se dezvolta și presupunea lărgirea schemei de personal. Cei mai mulți angajați ai call center-ului de aici sunt selectați din rândul celor care au lucrat un timp în Italia și, din diferite rațiuni, s-au întors în țară. Printre ei se regăsesc inclusiv copiii băcăuanilor care s-au născut și au crescut până la majorat în Peninsulă, cu toții cunoscând destul de bine limba lui Dante.

Interesant este că, în echipă, sunt angajați care activează la această firmă încă de la început. Printre ei se numără inclusiv salariați cu vârste apropiate de pragul senectuții, care au activat mulți ani în Italia, în domeniul îngrijirilor la domiciliu, și care nu știau nici măcar să opereze pe un calculator. Și studenții sunt cei care au acceptat să intre în echipa Jam Appeal, aceștia beneficiind de un program relaxat și flexibil, astfel încât să poată participa și la cursuri.

De altfel, firma din Bacău le asigură angajaților diferite cursuri de perfecționare, inclusiv a limbii italiene, astfel încât să depășească anumite bariere lingvistice, în special cele de ordin tehnic.

Salarii motivante în schimbul seriozității

Firma băcăuană este în continuă extindere, în prezent căutând forță de muncă, atât pe zona de call center, cât și pe cea de vânzări energie. Numai necesarul actual de la call center-ul firmei este de încă 30 de vorbitori de limba italiană care să completeze echipa, așa că puteți cere mai multe detalii la numărul 0755.018.064 sau trimite CV-ul la OFFICEBACAU@JAM-SRL.IT .

„Important este ca potențialii noștri colegi, pe lângă stăpânirea limbii italiene, să dovedească faptul că vor să muncească. Noi nu angajăm șefi, ci oameni normali care pot deveni șefi. Doar angajații sunt cei care pot crește, ușor-ușor, în ierarhie. Mergem pe o regulă care este valabilă pe toată perioada cât angajatul este la noi, cea a bunului simț. Din păcate, această calitate nu o mai găsim la toate persoanele care au venit la noi în echipă, în special cele mai tinere. Poate și din cauza asta este un flux continuu, intră și ies multe persoane, cele mai multe fiind atrase până acum de Anglia”, explică reprezentanții firmei.

Ca să-i convingă de seriozitate și de bunele sale intenții, firma le oferă aspiranților la un loc în marea familie, în primul rând, avantaje salariale. Bunăoară, un angajat poate câștiga, pe segmentul de call center, un salariu de 3.500-4.000 de lei pe lună, în vreme ce un agent de vânzări door to door, poate duce acasă un venit 5.000 – 6.000 de lei pe lună. Pe de altă parte, angajatorul ține mult ca oamenii din firmă să fie mereu bine pregătiți, asigurându-le periodic diferite cursuri de specialitate.

În plus, pentru a-i menține întregii echipe un tonus ridicat, firma le pregătește fel de fel de petreceri, dar și concursuri zilnice, care să-i motiveze pe angajați, astfel încât să se simtă cu adevărat ca într-o mare familie. Programul de lucru este de opt ore pe zi, cu pauze de 10 minute la fiecare două ore.

„Nu vrem să facem call center-ul ca pe un loc de muncă pe durată limitată. Odată ce ai venit în echipa noastră, vei putea sta liniștit că vei fi colegul nostru multă vreme, așa încât poți să-ți întemeiezi o familie, te poți împrumuta la bancă, poți să-ți faci orice plan vrei, nimeni nu te va trimite acasă. Noi, în decursul a patru ani de zile, nu am concediat pe nimeni, pentru simplul motiv că, dacă un coleg nu a avut randament, am încercat să-l schimbăm în altă parte, să-i găsim un loc mai bun, care să i se potrivească”, a subliniat Iulian Arsene.

Investiții majore, la nivel local

Intențiile afaceriștilor italieni sunt de a rămâne pe o perioadă nedeterminată în Bacău, date fiind, în primul rând, costurile mult mai mici cu taxele și salariile, în comparație cu cele din Italia. De altfel, proprietarii afacerii au investit o sumă semnificativă într-un spațiu nou, mult mai generos, în care și-au mutat deja call center-ul.

„Cred că suntem singurul call center din țară care face o astfel de investiție într-un spațiu de lucru. În general, astfel de firme stau în chirie, își fac treaba un timp, după care pleacă în țara de origine. Or, noi, dimpotrivă, am achiziționat acest spațiu cu o suprafață utilă de peste 800 de metri pătrați. În afară de activitatea de back office, mai asigurăm și asistență post-vânzare, întrucât suntem interesați să oferim o calitate cât mai bună serviciilor.

Prin urmare, contractele încheiate în Italia trebuie verificate, în sensul că este sunat clientul și întrebat dacă respectivul contract a fost încheiat în condițiile agreate cu agentul de vânzări”, a mai explicat managerul Iulian Arsene.

Planuri serioase de extindere

Noutatea este că, recent, firma din Bacău a început să colaboreze și cu un furnizor străin, din domeniul energiei, care operează și la nivelul României. Este vorba despre gigantul Enel. În acest sens, sunt deja constituite echipe care operează în Bacău și la Onești, perspectivele fiiind de extindere a serviciilor de vânzare energie și gaze în județele Suceava și Botoșani.

„În general, Enel are costuri de furnizare mai mici decât ale concurenței. Însă, totul depinde și de consumul înregistrat. În medie, economia este de circa 250 de lei pe an, sumă garantată, în primul rând, de contractul care se face pe un an de zile, timp în care clientul va beneficia de un preț fix la energie.

După această perioadă, acesta va fi notificat în privința prețului care va fi valabil în continuare, iar el va putea decide dacă va mai rămâne la acest furnizor sau dacă va alege să plece la altul. Nimeni nu te poate obliga să rămâi la același furnizor, nici să plătești ceva pentru a putea pleca”, explică reprezentanții.

„În urmă cu patru ani, am decis să înființăm, în Bacău, o firmă geamănă cu cea din Italia, Jam SRL, cu o vechime de 19 ani. Și asta pentru că, acolo, aveam foarte mulți clienți și am decis că s-ar impune un ajutor, pe partea de back office. Am ales Bacăul pentru că mi-a fost recomandat de o cunoștință din Italia care mi-a spus că putem avea încredere în oamenii de aici și ca atare putem investi într-o astfel de afacere de succes pe modelul celei din Italia.

La început, în portofoliu era doar asistența clienților pe care-i aveam deja în Italia, dar pe parcurs, după ce am observat capacitățile băcăuanilor, am preluat și restul serviciilor. Vom rămâne aici, pentru că dorim să ne axăm foarte mult pe partea de vânzări, mai ales după ce am început colaborarea cu Enel.”

Monica Terraneo

„În România, dorim să creștem, în special în zona Moldovei. Am pornit din Bacău și ne îndreptăm spre Onești, Iași, Suceava, Botoșani. În curând, vrem să ne extindem și în alte regiuni, dar nu doar în segmentul de furnizare a energiei, ci și pe eficientizarea zonei energetice, prin instalarea de panouri fotovoltaice etc. Mi-a plăcut că oamenii de aici sunt pozitivi, zâmbitori, capabili și serioși. Însă, cel mai mult m-a încântat că aici se găsesc persoane care-și doresc să crească profesional și noi tocmai asta am căutat.”

Jacopo Loris