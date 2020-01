Băcăuanii au luat cu asalt de la începutul anului ghișeele Direcției Impozite și Taxe Locale (D.I.T.L.) cu dorința de a-și plăti din start datoriile către municipalitate, dar să și profite de bonificația de 10% care se acordă celor care își plătesc taxele și impozitele până la 31 martie. Chiar dacă au fost persoane care s-au prezentat la sediul D.I.T.L. încă din data de 2 ianuarie, încasările au început de pe 7 ianuarie, zi în care băcăuanii s-au prezentat cu cîteva ore bune înainte de deschiderea ghișeelor.

„În primele două săptămâni din 2020 s-au efectuat 15.080 de plăți, dintre care 8.172 la ghișeele D.I.T.L., 5542 prin oficiile poștale și 1366 prin ghișeul.ro”, a declarat Tiberiu-George Ciobanu, directorul Direcției Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, care a precizat că acestea sunt cifrele pe numărul total de plăți nu doar al taxelor și impozitelor.

Interesant a fost numărul de plăți online, care anul trecut a fost de 9.640, Bacăul fiind pe locul 7 în țară după sectoarele din capitală și după Cluj. În 2020, cele 1366 de plăți efectuate prin ghiseul.ro reprezintă 9% din totalul chitanțelor înregistrate până la această dată, acest mod de plată fiind încurajat și promovat de conducerea direcției serviciului municipalității tocmai pentru a evita cozile la ghișeele D.I.T.L.

Mai multe tipuri de plată

Pentru a evita aglomerarea la ghișeele Direcției de Taxe și Impozite sunt puse la dispoziția contribuabililor o paletă mai largă de servicii menite să limiteze timpul pe care trebuie să-l acorde în vederea achitării taxelor și impozitelor locale datorate bugetului local.

• Plata cu numerar

Se poate efectua plata în numerar, apelând la una din casieriile situate în Str. Vasile Alecsandri nr. 63, Bacău.

Plata cu numerar se poate efectua și la Poșta Română prin oficiile poștale de pe raza Municipiului Bacău, astfel: OP Bacău 1, program de lucru: luni-vineri între orele 8.00-19.00, sâmbătă 9.00-13.00; OP Bacău 1 – Ghișeu exerior 1 program: luni-vineri 9.00-17.00 – Piața Sud; OP Bacău 1- Ghișeu exerior 2 program luni-vineri 10.00 -16.00 str. Stadionului-Vama Veche; OP Bacău 1- Ghișeu exerior 3 program luni-vineri 8.00-16.00- Narcisa; OP Bacău 8 program luni-vineri 8.00-17.00- Mioriței; OP Bacău 9 program luni-vineri 8.00-18.00- Energiei; OP Bacău 11 program luni-vineri 9.00-17.00-Aprodu Purice.

• Plata cu ordin de plată

Se poate face prin banca unde contribuabilul are contul deschis. Persoanele juridice și persoanele fizice pot achita cu ordin de plată folosind următoarele informații:

Banca: Trezoreria Bacău. Beneficiar: Primăria Bacău.

CUI: 4278337. Pentru codul de cont corespunzător plății dorite, accesați lista de conturi IBAN persoane fizice sau lista conturi IBAN personae juridice.

• Plata cu card

Se poate achita cu card (P.O.S.) la sediul din Str. Vasile Alecsandri nr. 63, Bacău. Se acceptă la plată cardurile VISA și Mastercard indiferent dacă sunt emise de bănci românești sau bănci străine.

• Plata prin ghiseul.ro (plată online)

Persoanele fizice pot achita toate obligațiile fiscale locale datorate prin intermediul site-ului www.ghiseul.ro operat de Centrul Național pentru Managementul Societății Informaționale, după obținerea credențialului de la sediul Direcției de Impozite și Taxe Locale. Pentru a obține un nume de utilizator și o parolă pentru accesarea sistemul trebuie să trimiteți o copie după buletin/carte de identitate la taxe-impozite@primariabacau.ro.

• Plata prin mandat poștal

Contribuabilul se prezintă la oficiul poștal și achită suma ce reprezintă impozitul pe clădire, teren sau auto. Mandatul poștal are două părți: mandatul poștal propriu-zis și cuponul. Pe mandatul poștal se va trece la destinatar Direcția Impozite și Taxe Locale, adresa Str. Vasile Alecsandri nr. 63, Bacău, precum și suma în cifre și în litere. Pe fața cuponului mandatului poștal se va trece: expeditorul cu adresa exactă/completă și suma în cifre. Pe verso-ul cuponului se completează la rubrica loc pentru corespondență destinatarul:

Direcția de Impozite și Taxe Locale

Cont nr. (CONT IBAN) deschis la B.N. – S.M.B. Sucursala Trezorerie Bacău, Localitatea: Bacău.

Contribuabilul poate trimite mandatul poștal cu confirmare de primire.

Indexare în funcție de rata inflației

Cât privește costul taxelor și impozitelor pentru anul 2020, trebuie precizat că acestea au fost indexate în raport cu inflația, conform legii, cu 4,6%, cu precizarea că taxa de salubritate a rămas la fel ca în anul trecut. Un alt punct important în acest domeniu ne-a fost subliniat de directorul D.I.T.L.

„Mare atenție la clădirile nerezidențiale pentru că trebuie evaluate. Persoanele fizice, o dată la cinci ani și persoanele juridice, o dată la trei ani. Reevaluările se fac până pe 31 martie și sunt aduse la noi”, a mai precizat directorul Tiberiu-George Ciobanu.

„Din păcate nu pot să stau. E foarte aglomerat și am și alte treburi de rezolvat. Am să vin altă dată. Știu că există și alte modalități de plată dar, eu nu am aceste posibilități. Am să vin ca pe vremuri, dimineață la 1 noaptea și am să rezolv treaba. Trebuie să recunosc că sunt supărat.”

Ștefan Ardei

„Am plătit impozitul. N-am stat mult, cam o jumătate de oră. Oricum, merge repede. Am venit să-mi iau de o grijă și am profitat și de vremea asta frumoasă. Știți cum sunt bătrânii… Iar reducerea asta de 10% este foarte importantă. Iaca, 20 de lei am pâinea pe două săptămâni, poate chiar mai mult.”

Veronica Barticel