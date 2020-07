În cadrul proiectului de mobilitate pentru profesori „O școală mai bună este o școală fără bullying!”, 2019-1-RO01-KA101-061940, Programul Erasmus+, Acțiunea cheie 1, finanțat de Comisia Europeană și derulat prin Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, trei profesori din cadrul Colegiului Economic „Ion Ghica” Bacău, Maria Cristina Dămoc, Ana – Maria Paiu și Gabriel Stan, au participat la un curs de formare cu tema „How to stop bullying and cyber bullying in school and promote social emotional learning”.

Cursul s-a desfășurat la Bologna, Italia, fiind organizat de „Erasmus Learning Academy SRLS”, Bologna, fiind susținut de formatori cu experiență internațională.

Scopul acestuia a fost să ofere profesorilor participanți cunoștințele și competențele necesare pentru a preveni toate formele de violență, care pot interveni în mediul școlar sau în procesul de învățare.

Aspectele teoretice și practice ale cursului au vizat conștientizarea gradului îngrijorător de incidență a acestui fenomen și a efectelor grave, pe termen lung, asupra personalității tinerilor, identificarea categoriilor de persoane expuse violenței din mediul școlar, fie acestea elevi sau profesori, recunoașterea simptomelor unei persoane care suferă o astfel de agresiune, recunoașterea și diferențierea unui act violent întâmplător de bullyingul propriu-zis, dar, mai ales, cum se poate construi un mediu școlar mai sigur prin stimularea empatiei, a spiritului de echipă, sau prin asigurarea unui spațiu care, respectând toate normele funcționalității și ale esteticii, își poate pune amprenta asupra elevilor.

Activitățile de formare au cuprins dezbateri, brainstorming, jocuri de rol, prin care profesorii participanți au simulat situații de bullying și cyberbullying, fiind puși în ipostaze în care au fost, pe rând, agresori sau agresați, ceea ce a condus la o mai bună înțelegere a fenomenului bullying-ului.

Prin participarea internațională (la curs luând parte și cadre didactice din Belgia, Finlanda, Norvegia și Polonia), s-a asigurat împărtășirea de exemple de bune practici.

Violența în școală este o problemă cu care se confruntă toate țările europene; cursul oferind astfel participanților posibilitatea de a identifica problemele comune și de a reflecta asupra soluțiilor celor mai potrivite.

La nivelul României, 9 din 10 cazuri de bullying se petrec în școli – în curtea acestora, în pauză, sau în timpul orelor, iar la nivel european, doar în ultimul deceniu s-au înregistrat sute de mii de cazuri de bullying. Însă, statisticile nu reușesc să ne creioneze decât o palidă imagine asupra dimensiunilor reale ale fenomenului, la nivel global. Ceea ce este limpede tuturor este faptul că elevii agresați refuză să mai meargă la școală, iar dacă o fac, o fac cu reținere.

O altă problemă importantă este cyberbullying-ul. În prezent internetul este strâns legat de viața de zi cu zi a tuturor categoriilor de oameni, iar viața copiilor nu face excepție. Pe lângă toate beneficiile sale, evoluția tehnologică a adus, sau a mărit, anumite probleme, iar cyberbullying-ul este una dintre cele mai omniprezente amenințări cu care se confruntă acum, în mediul online, tinerii.

Când un copil începe să fie intimidat la școală, hărțuirea continuă de obicei pe rețelele de socializare, prin aplicațiile de mesagerie și în alte părți de pe internet. Şcolile pot crede că problemele lumii digitale se află în afara domeniului de învățământ. Cu toate acestea, abuzul și hărțuirea online au adesea un impact mai mare asupra victimelor decât intimidarea în persoană – și totuși pot fi ignorate până când adeseori este prea târziu.

În sistemul educațional românesc abordarea problematicii complexe a bullying-ului a căpătat de curând un cadru normativ.

Astfel, Ministerul Educației a emis OM Nr. 4.343/2020 din 27 mai 2020, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (1^1), art. 56^1 şi ale pct. 6^1 din anexa la Legea educaţiei naţionale Nr. 1/2011, privind violenţa psihologică – bullying.

Normele metodologice de aplicare a legii împotriva violenței psihologice-bullying au fost publicate în Monitorul Oficial.

De remarcat că normele de aplicare au fost aprobate prin Ordin de Ministru și nu prin Hotărâre de Guvern, așa cum fuseseră puse în dezbatere pe 28 ianuarie 2020.

Astfel, pentru reducerea ratei de prevenire a violenţei psihologice-bullying, la Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău va fi înfiinţat un grup de acţiune anti-bullying din care vor face parte maximum 10 membri. Între aceştia se vor regăsi: directorul unităţii de învăţământ, profesorul consilier şcolar, trei cadre didactice formate în problematica violenţei, inclusiv a violenţei psihologice-bullying, doi sau mai mulţi reprezentanţi ai elevilor, un reprezentant al părinţilor și reprezentanţi ai autorităţii locale.

Rolul acestui grup este prevenirea, identificarea şi soluţionarea faptelor de bullying comise între elevi, prin acţiuni fizice, verbale, relaţionale şi/sau cibernetice.

Colegiul are obligaţia de a introduce în Regulamentul de Ordine Interioară (ROI) obiectivul „şcoală cu toleranţă zero la violenţă”. În plus, pentru a veni în sprijinul cadrelor didactice, în perioada următoare, Ministerul Educaţiei va realiza „Ghiduri de bune practici” pe cicluri de învăţământ, privind modul de interacţiune şi de intervenţie în situaţiile de violenţă psihologică-bullying.

Punerea în practică mai mult, implementarea planului anti-bullying, la nivelul Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău, presupune: activităţi de informare şi conştientizare asupra fenomenului de bullying pentru personalul şcolii, copii şi părinţi; măsuri de comunicare şi informare internă, la nivelul unității noastre de învățământ, cu privire la procedurile de prevenire, identificare, raportare şi intervenţie a situaţiilor de bullying în spaţiul şcolar; proceduri de intervenţie în situaţiile de violenţă psihologică-bullying; responsabilizarea cadrelor didactice în scopul intervenţiei imediate în cazurile de bullying semnalate sau identificate; organizarea unor activităţi, precum concursuri, teatru forum ş.a., în scopul încurajării respectării valorilor şi misiunii declarate a şcolii; participarea la identificarea, medierea sau raportarea situaţiilor de bullying; atragerea părinţilor în participarea la dezbateri şi sesiuni de informare cu privire la bullying; activităţi de măsurare a impactului acţiunilor cuprinse în planul anti-bullying şi ale eficienţei grupului de acţiune; orice alt tip de activitate care are scopul de a preveni bullying-ul.

Pentru a face cunoscute modalităţile de intervenţie în cazul de bullying, începând cu anul şcolar 2020 – 2021, vom afișa infografice accesibile tuturor elevilor, cadrelor didactice, personalului auxiliar şi părinţilor.

În ciuda situației dificile în care se află acum întreaga societate, cadrele didactice de la Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău, Maria Cristina Dămoc, Ana – Maria Paiu și Gabriel Stan, alături de întreaga echipă a proiectului, speră că experiența acumulată pe parcursul acestei mobilități va contribui, prin dezvoltarea unor viitoare proiecte, la stoparea fenomenului bullying-ului și la promovarea unui mediu școlar în care să-și facă loc empatia și dezvoltarea inteligenței emoționale.

Violența este un virus care poate fi stopat.

Prof. Maria Cristina DĂMOC, Prof. Ana – Maria PAIU, Prof. Gabriel STAN, de la Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău

