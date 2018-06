În perioada 5-6 iunie, Administrația Bazinală de Apă (ABA) Siret Bacău a desfășurat un exercițiu de simulare a producerii de inundații și accidente la construcțiile hidrotehnice în bazinul hidrografic Siret, pentru județul Bacău fiind vizat cursul de apă al râului Cașin. Potrivit scenariului, cantități însemnate de precipitații căzute într-un interval scurt de timp au dus la atingerea cotei de inundații (cod portocaliu) la stația hidrometrică Haloș.

Exercițiul s-a declanșat, așadar, pe 5 iunie în Dispeceratul bazinal al ABA Siret, odată cu primirea avertizărilor cod portocaliu, și a continuat cu verificarea modului de transmitere a avertizărilor hidrometeorologice către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Bacău, respectiv ISU Bacău, și dacă sunt cunoscute prevederile planurilor bazinale şi județene de apărare împotriva inundațiilor.

Miercuri, la ora 10.00 fix, a fost convocat, la Prefectură, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, în cadrul căruia s-a prezentat scenariul exercițiului și măsurile luate.

„La acest exercițiu participă reprezentanți de la Ministerul Apelor și Pădurilor, Administrația Națională de Meteorologie, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, Administrația Națională Apele Române, Administrația Bazinală de Apă Siret, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Bacău, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bacău, Sistemul de Gospodărire a Apelor Bacău, Direcția Silvică Bacău și comitetele locale pentru situații de urgență Mănăstirea Cașin, Cașin și Onești”, a prezentat Eugen Spătaru, director SGA Bacău. Dar s-au ridicat și primele probleme întâmpinate pe linie de informare.

„La ISU, fluxul informațional a decurs normal. Tot ce am primit, am transmis în teritoriu, dar problema mare este că din teritoriu nu am primit nimic. Chiar dacă nu s-au atins cotele de inundații, comitetele locale trebuia să ne transmită măsurile luate preventiv, până la cele de intervenție. Ori în situația asta, nu am primit nimic. Nu știm ce forțe au, ce utilaje au, ce măsuri au stabilit, dacă au saci, nisip și ce le mai trebuie. O să vedem când anunțăm că s-a atins cota de inundație, dacă primim totuși informații din teritoriu. Practic aceasta este o problemă pe care o avem și pe timpul intervențiilor”, a spus col. Ioan Mihalache, inspector șef ISU Bacău.

Un reprezentat al SGA Bacău a intervenit și a adăugat că responsabilii din primăriile vizate de acest exercițiu au sunat la ei, dar chiar și așa nu înseamnă că au respectat procedura, pentru că informarea se face, în scris, la ISU. Ședința a fost urmată de o verificare în teren și toate neregulile vor fi consemnate într-un proces verbal, la fel și măsurile care se impun. „O să mai transmitem și noi Unităților Administrativ Teritoriale ce trebuie făcut, ținând cont că în această vară sunt anunțate fenomene meteo de scurtă durată”, a completat și Luminița Maricica Coșa, prefectul județului Bacău.

Exercițiul s-a încheiat miercuri seară, odată cu ieșirea din starea de alertă. (Petru Done, Geta Panaite)