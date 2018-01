La data de 23 ianuarie a.c., în jurul orei 21.30, polițiștii din Moinești au efectuat cercetări pentru a stabili împrejurările producerii unui eveniment rutier, pe raza localității.

Din primele cercetări a rezultat că un bărbat de 43 de ani, din comuna Poduri, în timp ce conducea un autoturism pe strada Căpitan Paul Zăgănescu, a părăsit partea carosabilă şi a acroşat gardul unei societăţi comerciale, rezultând doar pagube materiale.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat, ulterior i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii înfracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe. La data de 24 ianuarie a.c., în jurul orei 18.30,polițiștii din Blăgeşti au efectuat cercetări pentru a stabili împrejurările producerii unui eveniment rutier, pe raza localității Gîrleni.

Din primele cercetări a rezultat că un bărbat de 31 de ani, din comuna Hemeiuş, în timp ce conducea un autoturism pe raza comunei Gîrleni, a părăsit partea carosabilă şi a intrat în şanţul de pe marginea drumului, avariind autoturismul.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 1,10 mg/l alcool pur în aerul expirat, ulterior i-au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii înfracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe.

