“Eu sunt Ferdinand”

La aniversarea a 156 de existenta, Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău sărbătorește tradiția, performanța, spiritul novator prin activități și evenimente devenite deja un stil Ferdinand. Dintre acestea ReGala Ferdinand este un prilej de a premia excelență, de a încuraja implicarea, de a recunoaște și susține performanțele elevilor și profesorilor deopotrivă. Inițiată în 2013 de o echipa inimoasa și temerara, ReGala a crescut, an de an, fiind recunoscută de comunitatea băcăuană. A VIII-a ediție s-a desfășurat miercuri, 13 decembrie 2023, timp de 3 ore, la Teatrul de Vară „Radu Beligan”. ReGala reprezintă un moment mult așteptat de elevi, cadre didactice și părinți deopotrivă, în care evidențierea și recompensarea rezultatelor meritorii se îmbină armonios cu actul artistic, într-o autentică celebrare a spiritului ferdinandist.

Evenimentul, organizat de Colegiul Național „Ferdinand I”, a reunit, într-o seară cu adevărat strălucitoare, sute de elevi, zeci de absolvenți, cadre didactice, părinți, bunici, colaboratori, susținători și mulți prieteni. Au fost premiați peste 250 de elevi și 40 de cadre didactice pentru rezultatele notabile obținute la olimpiadele și concursurile școlare ME, fazele internaționale, naționale, zonale și județene. 43 de elevi au obținut premii și mențiuni la faza națională a olimpiadelor școlare pe discipline, 43 de premii Ỉ la fazele județene ale olimpiadelor școlare, 47 de premii II și 24 de premii III. 71 de elevi au fost premiați pentru rezultate deosebite obținute la Concursurile Naționale din Calendarul ME. De asemenea, au fost premiați elevi cu rezultate frumoase la concursuri și activități sportive, artistice sau extrașcolare din Calendarul ME. Toate acestea nu s-ar fi putut înfăptui, însă, fără sprijinul și implicarea Asociației Absolvenților Colegiului National „Ferdinand I”, ALUMNI FERDINAND, un partener stabil și credincios proiectelor care sprijină educația formală și nonformală, fără strânsa colaborare cu Comitetul Reprezentativ al Părinților Colegiului și fără suportul sponsorilor noștri generoși! La mulți ani, Alumni Ferdinand! De 10 ani, asociația absolvenților Colegiului construiește și dă viață viselor talentaților copii și dascăli, proiectând relații armonioase și durabile, atât între aceștia, cât și între instituția școlară, în sine, și societate. Autenticitatea acestor acțiuni este confirmată și de cuvintele directorului Colegiului, prof. Nicu – Vasile Harasemciuc: „Valoarea unei instituții de învățământ se clădește: în timp, prin oameni, cu oameni, prin lumina cărții, identitatea educației de calitate, dar și prin pasiunea pe care susținătorii școlii o dăruiesc.”

Tema ediției din acest an a fost „Eu sunt Ferdinand”. Înseamnă o comunitate, înseamnă valoare și tradiție, înseamnă provocare, performanță, continuă evoluție, școală și distracție, proiecte și concursuri. ”Să fii Ferdinand înseamnă să fii purtătorul unui blazon, să ai o fărâmă de unicitate, să fii mândru de apartenența la o comunitate cu standarde înalte” a mărturisit cu emoție prof. Gigliola Ceunaș, în rolul de prezentator al ReGalei Ferdinand. Spectacolul performanței și al exprimării artistice a presupus munca în echipă a numeroși profesori și elevi, toți animați atât de sentimentul apartenenței la această comunitate, cât și de dorința de a realiza evenimente de impact pentru toți beneficiarii educației. De la lumini și sunet, la afișe, postere, flyere, invitații, momente artistice (majorete, teatru, folclor, dans, interpretare vocală și instrumentală), organizarea și coordonarea evenimentului (sală, decorațiuni, interviuri, film, fotografii) zeci de profesori inimoși, zeci de elevi și voluntari Alumni, părinți susținători, toți au reușit să se identifice cu povestea unei comunități pe care ne-o dorim mereu mai frumoasă, mereu mai puternică. „Pentru că ce este Ferdinand? Explozie de energie, entuziasm și inocență.” Acestea sunt cuvintele prin care descrie seara de 13 decembrie, seara Ferdinand, prof. Cristina Frânculescu, membră a echipei de organizare a evenimentului. Ineditul spectacolului l-au reprezentat cele 4 interviuri oferite de membri ai comunității Ferdinand din trecut -prezent-viitor: elev ciclul primar, elev liceu, părinte – absolvent al acestui liceu și, mai ales, pedagogul Colegiului, dl. Lupu Remus, absolvent, de asemenea al școlii noastre. Viața acestuia din urmă se identifică cu viața școlii, ca o monografie deschisă pentru generațiile viitoare pentru că ”el este Ferdinand” de 57 de ani, întâi ca elev și apoi ca angajat. „Valorile sunt oferite de tinerii care m-au provocat mereu să lucrez cu ei. S-a realizat pentru prima dată, în România, o hartă verde, recunoscută mondial de Green Map, cu elevii din internat și, în continuare lucrăm la amenajarea Parcului Ferdinand” a declarat domnul Remus, cu multă emoție în glas și în priviri.

Dialogul dintre generații și consolidarea sentimentului de apartenență la Colegiul Național Ferdinand I se realizează an de an prin concursul dedicat elevilor, cu tematica specifică. La această ediție au fost premiați elevi care au exprimat, prin culoare și produse multimedia, starea de spirit „Eu sunt Ferdinand”. Așa s-a scris și rescris istoria și povestea destinului acestui spațiu de cultură și educație, timp de 156 de ani.

Tradiția, performanța, inocența și entuziasmul tinereții, alături de speranță și pasiune, efort și împlinire sunt TRECUTUL, PREZENTUL și VIITORUL.

Și pentru că toate acestea trebuiau să poarte un nume … REGALA FERDINAND!

Aducem calde mulțumiri sponsorilor ediției a VIII-a a ReGalei Ferdinand, fără suportul și implicarea cărora evenimentul nostru nu s-ar fi înfăptuit :

Sponsori principali:

SC Evergent Investments SA Bacău

SC Simba Invest SRL Bacău

One United Management SRL

SC Goldpan Grup SRL Bacău

Dedeman Bacău VPMResidence Bacău

SSL Invest & Logistic Group Podiș

SC Evalcons Tech SRL Bacău

Elco Logistic SRL Bacău

G-A Nutriție Animala

Alți sponsori:

DMR Impex SRL Bacău

SC Homplex SA Voluntari

Pescado Grup Buhuși

Classic Way

Dentisimo

Life Dent

Asociația Raza de Bine

C. Florăria Lady Blue S. R. L.

Parteneri media

JURNAL FM

DEȘTEPTAREA

VIVAT, CRESCAT, FLOREAT!

Autori:

Prof. Nicoleta Grozav, director adjunct al C N Ferdinand Ỉ Bacău

Prof. Nicoleta Zărnescu