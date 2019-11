Cu ani în urmă, cu muuulți ani în urmă, fosta mea colegă de redacție, Laura Huiban a scris un splendid editorial cu acest titlu. Dacă îmi aduc bine aminte – și eu zic că-mi aduc – editorialul Laurei a fost și premiat. Pe atunci încă se mai țineau Galele Jurnalismului. Mai existau ziare. Ce-i drept, și ziariști. La fel de drept, nu apăruse facebook-ul. Internetul, în schimb, își întinsese zdravăn pânza de păianjen prin lume.

La o epocă distanță, preiau formularea Laurei. Și spun: eu nu spun că Internetul nu ar fi o descoperire minunată. Dar spun că deseori navigăm în derivă, scufundându-ne în nimicuri fără trebuință, auzind fără să ascultăm, privind fără să vedem, citind fără să înțelegem. Eu nu spun că social media este lipsită de orice utilitate.

Dar spun sub jurământ că nu am nici cont de facebook, nici instagram, nici asta și nici cealaltă și, cu toate acestea, am supraviețuit, fără să simt că mi-ar lipsi cu adevărat ceva. Eu nu spun că facebook-ul este neapărat un lucru rău. Dar spun că teribil m-a distrat gluma cu „până la apariția facebook-ului, doar rudele și prietenii apropiați știau cât de prost ești cu adevărat”.

Chiar dacă mi-au plăcut și „Numele trandafirului” și „Insula din ziua de ieri”, eu nu spun (cum fac pe facebook, alții , care nici măcar nu au citit cărțile respective) că Umberto Eco ar fi scriitorul meu preferat pentru că, pur și simplu, nu este. Dar spun că atacul său din urmă cu câțiva ani la adresa rețelelor de socializare face cât un best-seller:

„Drama Internetului este că a promovat prostul satului ca purtător de adevăr. Rețelele de socializare dau dreptul la cuvânt unor legiuni de imbecili care, înainte, vorbeau doar la bar, după un pahar de vin, fără a dăuna colectivității. Erau imediat puși la punct, pe când acum cuvântul lor cântărește la fel de greu ca al unui laureat al Premiului Nobel. Este invazia imbecililor”.

Eu nu spun că editorialul de față, care, la drept vorbind, are un singur merit, și anume că a preluat un titlu grozav, nu va fi distribuit până la urmă și pe rețelele de socializare. Dar spun că dacă sunteți în dezacord cu el, nu are absolut niciun rost să dați share. Și nici like.