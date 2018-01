O băcăuancă a demarat o campanie de donare de sânge pentru mama sa care este într-o sitație deosebită, fiind internată la secția Maternitate a Spitalului Județean Bacău. Pacienta are nevoie de sânge grupa 01 negativ, o grupă rară, fiind astfel într-o ipostază dificilă. Chiar dacă pacienta a primit sânge din grupa respectivă, din cauza situației critice în care se află, l-a eliminat. Ținând cont de aceste împrejurări, nevoia de sânge grupa 01 negativ a crescut. Contactată telefonic, dr. Adriana Ghindă, director al Centrului de Transfuzii Bacău, ne-a asigurat că unitatea pe care o conduce onorează toate cererile pe care le primește din partea medicilor curanți, în limita stocurilor disponibile. În cazul în care se impune și Centrul nu dispune în stoc anumite grupe de sânge se poate apela la alte Centre de Transfuzii din țară. „În general, în astfel de situații se crează o stare de tensiune în rândul aparținătorilor. Trebuie să se înțeleagă că toată lumea are dreptul la sănătate și noi nu condiționăm pe nimeni să vină cu donatori. Este adevărat că este bine să avem cât mai mulți donatori de toate grupele tocmai pentru a putea rezolva astfel de cazuri, dar, repet, nimeni nu este condiționat să vină cu donatori”, a precizat dr. Adriana Ghindă. 0 SHARES Share Tweet

