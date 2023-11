Erasmus la Colegiul Național de Artă “George Apostu”

Ieri, elevii și profesorii Colegiului Național de Artă “George Apostu” Bacău au diseminat, in cadrul unui eveniment de multiplicare, rezultatele și produsele finale ale unui Proiect Erasmus +, derulat în perioada 2020-2023, denumit DIGITAL ERASMUSEUM LEARNING, ACTIUNEA KA2, COOPERATION FOR INNOVATION AND THE EXCHANGE OF GOOD PRACTICES, cu acronimul ERASMUSEUM,finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+.

Studiile au arătat că cel mai bun mod de a învăța despre moștenirea culturală a unui popor este prin vizitarea muzeelor și astfel s-a născut ideea acestui proiect.

Muzeele reprezintă resurse valoroase pentru educaţia interculturală, iar pentru a creşte motivaţia pentru învăţare, în special în rândul elevilor de gimnaziu, este necesară dezvoltarea unei metodologii inovatoare.

Școlile se orientează către o gama larga de activitati extrașcolare, de la cele sportive la cele culturale. Intre acestea, muzeul este doar o optiune care la prima vedere nu pare tot atat de atractivă precum o piesă de teatru, un film sau o excursie.

Scopul proiectului a fost de a stimula implicarea activă a elevilor în învăţarea interculturală şi reflecţia asupra unor subiecte sensibile şi complexe în legătură cu diversitatea culturală şi dialogul intercultural, precum şi disponibilitatea lor de a învăţa alte limbi prin implicarea lor în conceperea unor jocuri virtuale dezvoltate în cadrul cooperării dintre şcoli şi muzee.

Proiectul a fost inițiat de Suedia, țările partenere fiind România, Grecia, Spania și Turcia.

Acest proiect a contribuit la diversificarea experiențelor de învățare, a schimburilor interculturale, a practicilor IT, la îmbunătățirea comunicării în limba engleză.

Rezultate si produse intelectuale:

Website-ul proiectului: www.erasmuseum.eu, e-books with QR codes, Virtual Museum, aplicatia pentru telefonul mobil Erasmusem

Aprecierea “lucrului real” şi a experienţei personale devin punctele de pornire ale dezvoltării cognitive, sociale şi afective într-un proces de învăţare prin descoperire şi creare de semnificaţii personale.

La evenimentul de multiplicare au participat elevii și profesorii din echipa de proiect, elevi și profesori ai colegiului precum și invitați din alte unități de învățământ, părinți și reprezentanți ai comunității locale.