Șase elevi și trei profesori de la Școala Gimnazială „Miron Costin” Bacău au avut parte de o experiență fără precedent pe meleagurile olandeze. Săptămâna trecută, echipa românilor s-a deplasat în localitatea Gorinchem, din Olanda, fiind oaspeții omologilor de la Fortes Lyceum, alături de profesori și elevi din Italia, Malta și Spania, parteneri într-un proiect comun. „Este cea de-a patra mobilitate în cadrul proiectului Erasmus «Sustain European Culture and Environment in an App», dar nu cea de pe urmă. Pe lângă un liceu de top, dotat inclusiv cu un studio de televiziune, am vizitat diferite obiective turistice, culturale și economice din Olanda. Impresionante pentru copii, dar și pentru noi, profesorii, a fost atât libertatea și eficiența educațională olandeză, cât și sistemul performant de protejare a țării împotriva inundațiilor”, a precizat prof. dr. Liliana Adochiței, coordonatorul echipei românești.



Pe lângă vizitele programate în Olanda, copiii implicați în proiect au avut și câteva sarcini de lucru, în acest sens fiind formate echipe internaționale. Scopul urmărit a fost crearea unor legături între elevii de diferite naționalități, exersarea limbii engleze și a abilităților informatice.

Următoarea mobilitate în cadrul proiectului va fi în Spania, în luna aprilie, când elevii din țările partenere vor trebui să pregătească mai multe materiale, precum un film despre cultura țării, inclusiv aspectele legate de atitudini, comportamente, credințe, tradiții, obiceiuri și gusturi care definesc oamenii. De asemenea, ei vor trebui să compună o melodie rap, în limba engleză, prin care să descrie fie experiențele din mobilitățile precedente, fie să facă referire la temele proiectului cum ar fi energia durabilă, mama natură, itinerariul turistic.