Sala Teatrului „Radu Beligan” din Filipești a devenit neîncăpătoare, ca într-o zi de sărbătoare. Aproximativ 250 de copii din clasele I-IV, veniți de la școlile din comunele Filipești și Berești Bistrița s-au lăsat repede pe scaune, dornici să vadă piesa de teatru de animație „Clipa și ațele-ncurcate”. Atmosfera de basm s-a așternut îndată în sală, iar muzica lină i-a dus pe toți în fermecătoarele peripeții ale șoricelului Pixel, fetița Clipa, motanul Tic Tac, Algol, Turing, Glamour etc.

Piesa de teatru „Clipa și ațele-ncurcate” a avut în distribuție zece elevi de la Colegiul „NV Karpen” iar scenografia și regia este semnată de Mihaela Murafa. În distribuție i-am regăsit pe: Teona Melinte, Yasmine Marian, Andruța Răileanu, Alexandra Oprișan, Alexia Angheluță, Lorena Radu, Bianca Bosie, Bianca Enea, Laura Feru și Edoardo Mitrea ajutați de echipa tehnică formată din Andrei Chirieac, Giovani Tomoioagă și Valeriu Ignat.

„Unii dintre copii erau pur și simplu vrăjiți de tot spectacolul pentru că nu au văzut niciodată teatru de animație. Au fost cuceriți de personaje, de actori, de decoruri, de recuzită, de replici. S-au bucurat atât de sincer, încât exclamau și aplaudau la tot ce vedeau. La final au dorit să facă poze cu actorii, elevii noștri”, a declarat ing. Dana Andronic, coordonatoarea proiectului.

Și directorii școliilor au fost fascinați. „Micii actori de la Karpen, ne-au încântat cu multiplele calități artistice: de creat decoruri, de mânuit păpuși și, nu în ultimul rând, cu talentul lor actoricesc”, a spus prog. Gabriela Aanei, director Școala Gimnazială din Filipești, iar directoarea Școlii Gimnaziale Vasile Borcea din Berești-Bistrița, prof. Violeta Candet a precizat că: „Cred cu tărie că elevii noștri s-au regăsit în această piesă de teatru. Este o lecție de viață din care cu toții am învățat că trebuie să prețuim clipele de fericire și pe cei apropiați”.

Ajunsă la cea de-a treia reprezentație, piesa de teatru, construită după frâmântările și poveștile actualei generații, s-a dovedit de un mare succes în rândul publicului. „Personajul meu preferat a fost Pixel, deoarece este glumeț și isteț”, a spus Cristian Laurențiu Catană, elev de 9 ani.

Piesa de teatru de animație „Clipa și ațele-ncurcate” derivă dintr-un proiect educational mai amplu, „Looking inward to look forward”, un proiect de teatru de animație ce a fost scris și implementat după o lungă perioadă de pandemie, de izolare socială și realitate virtuală, cu scopul de a-i ajuta pe elevii implicați să facă mai ușoară tranziția spre normalitatea vieții sociale, școlare, comunitare, prin intermediul teatrului. Arta prin teatru, ca formă de exprimare a emoțiilor lor, le-a fost aplicată precum un „pansament” peste rănile sufletești și psihice pe care unii le-au simțit în perioada de criză sanitară, dar și de dinaintea ei, răni ce le-au inhibat și alterat emoțiile sănătoase.

„Colegiul „N.V. Karpen” este încântat că a putut dezvolta un proiect atât de amplu, cu o încărcătură atât de emoționantă, care produce atâta bucurie în rândul prichindeilor”, a declarat dir. adj. Simona Lăcătușu, iar profesorul Paul Cucu, unul dintre organizatori, extrem de emoționat a completat: „Ne bucurăm că am reușit să mergem și în mediul rural, acolo unde copiii chiar au nevoie să știe că există și astfel de activități recreative”.