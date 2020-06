Chiar dacă a fost stare de urgență și suntem în pandemie, începând cu luna martie, la Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu”, cetățenia activă a luat forme complexe, dând, astfel, încă o dată, măsura rezistenței și sensibilității spiritului tânăr. Elevii colegiului au participat la un proiect îndrăzneț – „Școli-ambasador ale Parlamentului European” – care își propune nu doar îmbunătățirea cunoștințelor tinerilor despre Uniunea Europeană și instituțiile sale, ci și crearea unor activități interesante, ce informează despre valorile morale ale acesteia. Cetățenia activă prin comunicare, imaginație, implicare responsabilă iată că se menține vie și prosperă în această perioadă de criză complexă, provocată de noul coronavirus.

În acest sens, au fost organizate diferite activități cu ajutorul noilor tehnologii, la care au participat ambasadorii-seniori, ambasadori-juniori și elevi ai colegiului: dezbateri – „Ideea europeană de la Dimitrie Cantemir la Grigore Gafenco” și „Fake News – Știrile false sunt din ce în ce mai prezente în viața noastră”, activități de informare – „Solidaritate europeană” și „Ziua eroilor în Europa”, Concursul (kahoot) „Uniunea Europeană prin ochii elevilor vrănceni”. Un loc aparte l-a ocupat Ziua Europei, a cărei celebrare s-a materializat într-o gamă variată de manifestări culturale și nu numai: „Ecouri desprinse din fresca simbolismului european”, „Meine Reise durch Europa” („Călătoria mea prin Europa”), „Diversitate lingvistică din perspectiva Ziua Europei”, „Stay home and celebrate Europe”, „Într-o Europă unită totul va fi bine”, „Interconectați prin solidaritate”, „Europa între pandemie și aniversare”.

Ambasadorii vrănceni au participat, în cadrul proiectului, și la o serie de activități cu impact național și internațional. Conferința „Educația Digitală în Europa” a fost organizată și moderată de Victor Negrescu, deputat al Parlamentului European și membru în Comisia pentru cultură și educație din Parlamentul European și au participat reprezentanți ai Comisiei Europene, ai Parlamentului European și ai organizațiilor din domeniul educației și cel digital. La webinar-ul „Europeni împotriva COVID-19” au participat ambasadori-seniori și juniori de la școli EPAS din Târgoviște, Pașcani, Botoșani, Moinești, în vreme ce Conferința virtuală „EU’re here to stay: Solidaritate Europeană în acțiune”, organizată cu ocazia Zilei Europei de Biroul Parlamentului European, a reunit europarlamentari români, ambasadori-juniori și seniori, precum și părinți. Nu în ultimul rând, Conferința „EPAS-NETWORK of Schools Across the European Union to Learn About European Parliamentary Democracy and European Citizenship” a constituit un prilej inspirat de comunicare între școli EPAS din Portugalia, Letonia, Grecia, Polonia, Olanda și România.

Ambasadorul-junior Mihai Adelin Lungu, încântat de acest eveniment, a precizat: „Solidari în solidaritate, uniți în diversitate, diferiți prin cultură, dar purtând în suflete aceleași aspirații, ambasadorii EPAS (deopotrivă seniori și juniori) din 6 țări participante au avut ocazia, prin intermediul unei conferințe online, de a schimba impresii, de a-și reprezenta cu mândrie școlile, de a alcătui portretul unui veritabil cetățean European, stbilind, totodată, temele colaborărilor ce vor avea loc în iunie și august. A fost, fără îndoială, un prilej deosebit de a crea legături care ne vor face mai puternici și ne vor ajuta să ne îndeplinim obiectivul comun: transformarea acestei lumi într-un loc mai bun.”

Proiectul educativ „Școli-ambasador ale Parlamentului European” (EPAS) a fost lansat în toate statele membre ale Uniunii Europene la începutul anului 2016. Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” din Bacău a intrat în această competiție națională anul trecut, împreună cu o echipă de tineri cetățeni europeni (15 ambasadori- junior: Juverdeanu George-Alexandru, Țigler Patricia, Solomon Andreea-Iulia, Mardare Ioana, Corlătianu Maria-Iasmina, Popa Patricia-Sorina, Stăncilă Ionuț-Marian, Gafenco Anastasia, Lungu Mihai-Adelin, Iacob Maria-Matilda, Cucu Teodora-Ana, Rezmeriș Nadia, Șenchea Alexandra, Pricopi Sabina-Elena, Doliș Viviana), coordonată activ de cinci ambasadori-seniori (Bușteagă Marinela-coordonator, Resmeriță Monica, Merfea Mara, Duță Elena-Laura, Lucaci Mihaela).

Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” dovedește că restricțiile impuse de pandemie nu sunt un obstacol insurmontabil. Elevi și profesori gândesc, simt și acționează pentru a dezvălui spiritul vrăncean în comunitatea europeană.