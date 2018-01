Recenta Hotărâre a Curții de Apel Bacău prin care ecologizarea haldei de fosfogips de la Amurco rămâne în sarcina combinatului chimic și nu a Primăriei pare greu de aplicat în condițiile în care societatea aflată în proprietatea omului de afaceri Ioan Niculae se află în lichidare judiciară. Curtea de Apel a casat o sentință a Tribunalului Bacău, prin care de ecologizare urma să se ocupe primăria, în condițiile în care aceasta ar fi preluat o suprafață de teren din zona haldei, conform unei înțelegeri cu proprietarul Amurco. Halda de fosfogips este în continuare un focar de poluare a mediului, drept pentru care la sentința Tribunalului a făcut recurs Agenția pentru Protecția Mediului Bacău și a câștigat. Instituția încă nu a oferit detalii cu privire la noua situație creată, dar un factor important al problemei este societatea care se ocupă de lichidarea judiciară a combinatului, Sierra Quadrant. „Prin calculele noastre – ne-a declarat administratorul de la Sierra Quadrant, Florin Dragomir – , după rezultatele evaluărilor, întreg patrimoniul Amurco nu face cât obligațiile deduse pentru ecologizare. Noi suntem acum în legătură cu autoritățile naționale în această problemă, dar probabil că va trebui să luăm de la capăt totul. Încă nu știu ce vom face. Noi suntem doar un simplu mandatar judiciar. Resursele societății Amurco sunt mici, mai ales acum, în lichidarea ei, când e și puțin atractivă pentru investitori. Și fără obligațiile de mediu nu ar fi atractivă societatea”. Florin Dragomir a apreciat că intenția autorității locale de a prelua problema ecologizării haldei de fosfogips a fost foarte bună la vremea ei. „Dacă acolo au existat unele dedesubturi, cum se spune, e treaba altora! Puteau fi valorificate fonduri europene în acest caz, dar iată că noi nu putem profita de această oportunitate. În prezent, România și așa este dată în judecată în procedura de infringement în cazul gropilor de gunoi. Noi încă nu am primit motivarea instanței, dar o vom primi și vom vedea cum am putea proceda în continuare”. (Petru Done) Problema haldei de fosfogips a cunoscut o turnură ciudată după ce municipalitatea băcăuană a acceptat-o ca donație în urmă cu câțiva ani. Atunci era vorba unui proiect integrat care urma să acopere halda cu nămolul rezultat în urma operațiunilor de decolmatare a Lacului Bacău, din jurul Insulei de Agrement. Problema a intrat în impas și s-a spus că, acceptând donația, Primăria Bacău ar fi trebuit să plătească pentru ecologizarea haldei. Afacerea a ajuns problemă de dezbatere electorală, cel mai afectat fiind actualul lider al organizației municipale Bacău a PNL, Dragoș Luchian. “Au trecut doi ani de când s-a început o campanie mediatică împotriva mea cu privire la obligațiile de mediu ale societății Amurco. Curtea de Apel Bacău a dat o decizie definitivă prin care arată clar că obligațiile de mediu aparțin societății Amurco și nu Primăriei Bacău, asta deși municipalitatea a acceptat actul de donație al terenului. Numele meu a fost târât pe nedrept în acest scandal, în special în campania electorală! Așa cum am susținut și atunci, intenția noastră a fost de a duce la bun sfârșit două proiecte utile Bacăului, decolmatarea lacului din jurul Insulei de Agrement și ecologizarea haldei de fosfogips. Din păcate, ambele par în impas în acest moment”, a comentat Dragoș Luchian. (R.B.) 5 SHARES Share Tweet

