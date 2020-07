Spatiile verzi ale centrelor comerciale si ale caselor, penthouse etc. au nevoie de curatare zilnica. Numerosi cumparatori acorda intotdeauna atentie gradului de curatenie, ceea ce inseamna ca este necesar un personal permanent pentru curatarea spatiilor verzi din jurul si din incinta centrelor comerciale, dar si din curtea casei tale. Firma Dust Buster Bucuresti deoarece face parte din grupul de firme de curatenie, este pregatita sa iti ofere servicii de ingrijire profesionala a spatiilor verzi, care includ tot complexul necesar de servicii de curatare. Vor dezvolta o schema care se va potrivi cu siguranta centrului comercial, gradinii sau curtii tale si, in plus, cu eficienta necesara.

Curatenie la domiciliu si ingrijirea curtii si gradinii

Curatarea spatiilor verzi si a curtilor inseamna, in primul rand, grija pentru sanatatea ta si bunastarea copiilor si a persoanelor in varsta, deoarece acestia isi petrec cea mai mare parte a timpului liber in curti si gradini: unii se joaca in curti, altii nu au intotdeauna puterea de a merge in cel mai apropiat parc si sunt nevoiti sa isi petreaca timpul in curte sau gradina de langa casa. Pe langa serviciile de curatenie la domiciliu si curatenie birouri, serviciile unei firme de curatenie Bucuresti mai include si servicii pentru ingrijirea spatiilor verzi si a curtilor, fie ca este o casa, penthouse, mall, magazine comercial.

Curatenie birouri, mall-uri, centre comerciale

Firmele de curatenie Bucuresti pe langa curatenie la domiciliu si curatenie birouri, mentin constant curatenia in jurul casei si a mall-urilor sau centrelor comerciale, precum si a magazinelor de cartier, cu ajutorul specialistilor care sunt specializati in curatarea curtilor. Curatarea de inalta calitate a spatiilor verzi asigura nu numai curatenia si ordine, dar asigura si miscarea nestingherita a proprietarilor, pietonilor si a vehiculelor. Curtile sunt curatate cu ajutorul echipamentelor mecanizate, insa, in unele cazuri, cand utilizarea echipamentelor mecanizate este imposibila datorita dimensiunilor mici ale parcelei, spatiile verzi si curtile sunt curatate manual. Dupa cum arata practica, ponderea fortei de munca manuala in curatenie este de aproximativ 38%. Munca efectuata in timpul curatarii curtilor si spatiilor verzi, depinde semnificativ de perioada anului. In mod conventional, acestea pot fi impartite in curatenia pe timp de vara si curatarea lor pe timp de iarna.

Ce include curatenia curtilor si spatiilor verzi?

In timpul verii pentru curatenia curtilor se efectueaza urmatoarele lucrari:

maturarea curtilor, trotuarelor si aleilor;

udarea si spalarea curtilor, trotuarelor si aleilor;

ingrijirea spatiilor verzi – paturi de flori, peluze, copaci, arbusti, constand in udarea lor, plivirea buruienilor, cosit iarba, colectarea frunzelor cazute, taierea florilor ofilite, curatarea copacilor si alte lucrari.

Curatenia de vara a spatiilor verzi si a curtilor din jurul centrelor comerciale si mall-uri include:

colectarea si depozitarea gunoiului in locuri special destinate, prevenirea revarsarii cosurilor de gunoi si a containerelor. Materialele de constructie sunt depozitate in zone ingradite special si care nu ar trebui sa impiedice libera circulatie a persoanelor si vehiculelor;

eliminarea gunoiului.