”După zeci de ani de muncă, am o pensie de nimic!”

Legea 127/2019 privind sistemul public de pensii, cu modificările pe care le-a tot suportat de-a lungul anilor, va fi schimbată, din nou, cel puțin în ceea ce privește modul de calcul al cuantumului venitului menționat.

Referindu-se la aceasta, zilele trecute, la un post de televiziune central, Marius Budăi, ministrul Muncii, a anunțat că formula de calcul va fi schimbată astfel încât să se aplice regula egalității dintre contributivitate și pensie. Demnitarul susține, totuși, că formula de calcul al pensiilor este bună, dar au fost descoperite niște nereguli care trebuie îndreptate prin modificările preconizate.

Totodată, a vorbit despre inechitățile din sistemul de pensii și a precizat faptul că acestea s-au produs în urma intervențiilor asupra actelor normative de bază ale Legii 127/2019. Una din inechități este aceea că persoane care au lucrat în aceleași condiții de muncă și de retribuire, precum și același număr de ani, au pensii diferite. Dar și mai revoltător este faptul că persoane care au lucrat zeci de ani au o pensie similară cu a celor care au desfășurat o activitate câteva luni ori nu au muncit nicio zi, dar sunt soțul ori soția unui titular de drept de pensie, care a decedat. Un exemplu elocvent în acest sens este cel al unei pensionare din Dărmănești.

Dorina Docan are aproape 69 ani și, potrivit deciziei de pensionare, a realizat un stagiu total de cotizare de 36 ani, 2 luni și 8 zile. Numai în grupa a II-a de muncă are 16 ani, 5 luni și 9 zile. E drept, din stagiul total de cotizare, 11 ani, 3 luni și 4 zile reprezintă stagiu asimilat, respectiv perioada în care s-a aflat la pensia de invaliditate. Dar, deși are atâta vechime în muncă, pensionara beneficiază doar de indemnizația socială care, din această lună, este în cuantum de 1.125 lei (până acum a fost de 1.000 lei). Din această sumă, 1.075 lei reprezintă, de fapt, pensia acordată pentru stagiul de cotizare pe care femeia l-a realizat. Referindu-se la pensia care i-a fost stabilită, Dorina Docan ne-a declarat:

”Am muncit zeci de ani și mi-au făcut o pensie de nimic. Am depus cu ani în urmă contestație, dar am primit de la Casa de Pensii răspuns că mi s-a calculat corect, că nu este nicio greșeală. Multe alte persoane nu au muncit o zi, au stat acasă, și au mai mult decât mine. Este bătaie de joc!”. Pensionara mai speră că va avea parte de o pensie meritată, după ce declarațiile ministrului Muncii vor fi puse în practică.

Demnitarul a anunțat că se va schimba formula de calcul și că toate pensiile vor fi recalculate.