Președinții filialelor băcăuane ale principalelor partide de dreapta, Partidul Național Liberal (PNL), Uniunea Salvați România (USR) și PLUS, au organizat în comun, marți, 11 august, o conferință de presă prin care și-au anunțat alianța și principalii candidați în alegerile locale din 27 septembrie 2020. Întâlnirea cu presa a avut la sediul PNL Bacău iar primul cuvânt l-a avut deputatul Ionel Palăr, președintele PNL Bacău, care și-a asumat și rolul de gazdă.

„Această conferință de presă este istorică, spunem noi, pentru județul și municipiul Bacău. Singurul subiect al întâlnirii de astăzi îl reprezintă ceea ce au realizat cu înțelepciune liderii celor trei formațiuni politice în județul Bacău. Faptul că în Bacău s-a semnat o alianță, un protocol, pe liste comune pentru abordarea alegerilor pentru Primăria Municipiului Bacău și pentru Consiliul Județean Bacău”, a precizat din startul conferinței liderul liberal băcăuan Ionel Palăr care a afirmat că împreună au reușit să creeze o forță politică de dreapta care să înfrângă Partidul Social Democrat după 30 de ani.

„Acest obiectiv comun, atât al PNL cât și al partenerilor noștri, are logică, pentru că nu se mai poate ca Primăria Municipiului Bacău să fie dusă spre dezastru și nu se mai poate ca județul Bacău să fie dus spre dezastru și izolare de către PSD. Pentru acest lucru, orgoliile au trebuit lăsate la o parte”, a mai declarat în conferință deputatul Ionel Palăr, care a mulțumit partenerilor de alianță și colegilor de partid, în mod special lui Liviu Miroșeanu care: „a dat dovadă de rațiune, maturitate politică și a făcut posibil ca acest proiect benefic pentru locuitorii municipiului Bacău și pentru locuitorii județului Bacău să se realizeze.”

Reamintim că, Liviu Miroșeanu trebuia să candideze la funcția de primar al municipiului Bacău, acesta prezentându-și demisia din funcția de prefect al județului pentru a putea participa în alegerile locale.

„Începând de astăzi începe bătălia ca în municipiul Bacău să fie o administrație responsabilă, asumată, și județul Bacău, după 30 de ani, să aibă un președinte de Consiliu Județean de dreapta, corect asumat, cu un program pe care vi-l vom prezenta în perioada imediat următoare, un program care rezidă din dorința băcăuanilor ca lucrurile să se schimbe în bine”, a mai precizat Ionel Palăr.

A urmat apoi Lucian Stanciu Viziteu, președintele filialei băcăuane a USR:

„Dreapta s-a unit la Bacău. Am ascultat vocea băcăuanilor și ne-am unit pentru a schimba acest oraș de provincie, Bacăul, într-un oraș european. Am avut câteva zile pline de discuții, care au mers exact așa cum mă așteptam, pentru că noi toți, cei de la USR, PLUS și PNL, am înțeles că cel mai important lucru este să punem în prim plan interesele cetățenilor și nu interesele de partid”, a explicat Lucian Stanciu Viziteu, președintele USR Bacău care a expus și câteva dintre proiectele pentru Bacău cum ar fi finalizarea Spitalului Municipal, modernizarea și creșterea rețelei de grădinițe sau modernizarea infrastructurii.

Apoi a luat cuvântul Cristian Ichim, președintele PLUS Bacău:

„Am stat la masă și am discutat și totul este în interesul cetățenilor. Am gândit pentru Bacău cea mai bună variantă pentru a schimba în bine tot, vorbim de infrastructură, educație, parte socială. Avem proiecte comune și vom câștiga. Am decis să-mi retrag candidatura la funcția de președinte pentru Consiliul Județean pentru că acum nu este momentul pentru orgolii, interesul cetățeanului fiind pe primul loc.”

Cei trei și-au arătat sprijinul lor și al formațiunilor politice pe care le reprezintă pentru candidații alianței la funcțiile de primar al municipiului Bacău și de președinte de Consiliu Județean pentru Lucian Stanciu Viziteu și, respectiv, pentru Ionel Palăr.

La conferința de presă a participat și Liviu Miroșeanu, cel care ar fi trebuit să fie candidatul PNL la funcția de primar al municipiului Bacău. Acesta a subliniat:

„Este momentul ca Partidul Social Democrat să plece de la conducerea județului Bacău după 30 de ani. Este momentul ca după 4 ani de șaradă Necula-PSD și după un an de dezastru în Consiliul Local, această construcție falimentară pentru municipiul Bacău trebuie să plece. Sunt un om cu multă experiență politică și am înțeles că pentru a reuși aceste două obiective fundamentale, este necesar să facem echipă. Electoratul de dreapta dorește aceste schimbări atât la municipiu, cât și la județ. Bacăul este un oraș din ce în ce mai prăfuit, mai obosit și mai lipsit de speranță, ceea ce constatăm zi de zi discutând cu cetățenii. Din vocea cetățenilor municipiului Bacău a reieșit această foarte importantă idee, aceea ca dreapta să se unească și să dea municipiului Bacău cel mai bun primar în persoana domnului Lucian Stanciu Viziteu, iar Consilul Județean să aibă după 30 de ani un președinte dat de Partidul Național Liberal în persoana domnului Ionel Palăr. Având în vedere aceste obiective am considerat că orice orgolii trebuie date deoparte, trebuie să ne unim forțele astfel încât să învingem. Și sunt convins că vom face acest lucru.”

După încheierea conferinței de presă, reprezentanții dreptei unite băcăuane au mers la Biroul Electoral Județean să depună acordul încheiat.