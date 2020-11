Candidatura surpriză la alegerile parlamentare a medicului Bianca Purcărin pune în lumină opțiunea clară a PSD Bacău spre reînnoire, precum și obiectivul de a trimite în Parlament oameni pregătiți și specializați. Dr. Purcărin, prin mâinile căreia au trecut sute de pacienți Covid-19 de la începutul pandemiei, afirmă că mai presus de orice este medic, dar că sistemul sanitar românesc trebuie urgent „vindecat” și pus pe picioare prin legi corecte adoptate în viitorul Legislativ.

Cu o carieră medicală începută ca medic rezident la Spitalul Militar Central „Dr. Carol Davila” din București, dr. Bianca Purcărin s-a specializat în Anestezie și Terapie Intensivă (ATI), domeniu în care activează la Spitalul Județean de Urgență Bacău, iar de la începutul pandemiei de Covid-19 este implicată inclusiv în lupta împotriva noului coronavirus, în prima linie de la spital. „Alături de colegii mei de la SJU Bacău, suntem în prima linie a luptei împotriva Covid-19, unde – cu implicare și determinare – ne aflăm în slujba pacienților, îngrijindu-i. Pentru mine salvarea de vieți omenești nu reprezintă un «job», ci o vocație care mă face să mă simt împlinită profesional și spiritual. Asta pentru că nimic nu este mai important decât viața care ne-a fost încredințată de Dumnezeu”, afirmă dr. Purcărin.

Dr. Bianca Purcărin spune că îngrijirea semenilor este o vocație și că nu va renunța la cariera medicală, pe care va continua să o profeseze în paralel cu prezența, ca senator, în viitorul Parlament. Medicul băcăuan a elogiat munca depusă, cu determinare, de colectivul SJU Bacău implicat în combaterea pandemiei, arătând că personalul medical a ieșit mai puternic din confruntarea cu Covid-19.

Sănătate cu prioritate

Propunerea de a candida din partea PSD Bacău la Senat înseamnă posibilitatea de a se implica, de la nivel de Parlament, în susținerea sistemului sanitar național, despre care medicul băcăuan afirmă că are nevoie urgentă de legi corecte și de finanțare pe măsura provocărilor cărora trebuie să le facă față.

„Nu am experiență politică, este adevărat, dar am decis să mă implic pe zona mea de pregătire, pentru că doar de la masa deciziilor politice putem să producem schimbarea în bine a sistemului medical. Sistemul medical este greu încercat în perioada pandemiei, în particular spitalele care au preluat și tratat pacienții infectați cu noul coronavirus. La SJU Bacău ne-am făcut și ne facem datoria, dar cred că am văzut cu toții că în ansamblul său acest sistem are limitele sale și ține de noi toți să-l întărim, să-l facem mai rezilient”, a apreciat ea.

Doctorița a dezvăluit că PSD Bacău e singura formațiune care a ofertat-o pentru a candida și că în sânul organizației social-democrate a sesizat o puternică voință politică de a face, cu adevărat, din sănătate o prioritate.

Mamă a doi copii

Bianca Purcărin nu e doar medic, este și mamă a doi copii, cu vârstele de 5 și 14 ani. Viața împărțită între spital și casă, între salvarea de vieți omenești și creșterea propriilor copii, este o provocare la fel de importantă precum combaterea Covid-19, dar – spune dr. Purcărin – valorile primite de la părinții săi o ajută să răzbată fără dificultăți majore.

„Vin dintr-o familie care mi-a insuflat de timpuriu cultul pentru muncă și respectul pentru semeni, valori pe care îmi place să cred că le port cu mine și acum. Acasă, am doi copii pe care îi cresc transmițându-le aceleași valori pe care le-am primit de la părinții mei: prin muncă, implicare și altruism putem face bine semenilor noștri și nouă înșine, în final”, mărturisește doctorița.

A îngrijit militarii români răniți în teatrele de operațiuni

Odată cu încheierea facultății, în 2004, dr. Bianca Purcărin și-a început rezidențiatul la Spitalul Militar Central „Dr. Carol Davila”, specializându-se în ATI. După încheierea rezidențiatului, ea a profesat ca medic militar cu grad de căpitan la secția ATI din cadrul Spitalului Militar, în cadrul compartimentului „militari răniți în teatrele de operațiuni”. Experiența îngrijirii militarilor români, întorși acasă răniți de pe câmpul de luptă, a marcat-o profund: „Am văzut ce înseamnă spiritul de sacrificiu dus până la capăt, în slujba patriei – România. Pentru mine, militarii români sunt adevărați eroi”, declară dr. Purcărin.

După stagiul de la Spitalul Militar Central, medicul a sosit la Spitalul Județean de Urgență (SJU) Bacău unde, începând cu 2014, profesează în cadrul secției ATI. În paralel, dr. Purcărin coordonează echipa de transplant din SJU Bacău, punctul de transfuzii al spitalului, precum și administrarea de plasmă de la convalescenți la pacienții Covid-19 pozitivi.

Cine e dr. Bianca Purcărin

S-a născut la 11 iulie 1978, în municipiul Fetești.

Din 1998 a urmat cursurile Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București.

Începând cu 2004, a fost medic rezident în cadrul Spitalului Militar Central „Dr. Carol Davila” din Capitală.

După încheierea rezidențiatului, a activat în cadrul secției ATI de la Spitalul Militar, compartimentul „militari răniți în teatrele de operațiuni”.

Din 2014 este medic al Spitalului Județean de Urgență Bacău, secția ATI.

La SJU Bacău coordonează echipa de transplant a spitalului, punctul de transfuzii din cadrul SJU, dar și administrarea de plasmă de la convalescenți la pacienții Covid-19.

