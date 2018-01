De-a lungul timpului, unul din nodurile rutiere cu dificulate a fost cel din zona Calea Romanului și Bulevardul Unirii, loc în care s-au produs frecvent ambuteiaje. O soluție pe care autoritățile au găsit-o este amenajarea a două sensuri giratorii. Potrivit studiului de circulație proiectantul a specificat că unul din sensuri va trebui amplasat la intersecția străzii Calea Romanului cu Bulevardul Unirii pentru a fi posibilă intrarea dinspre Letea Veche spre municipiul Bacău în condiții de siguranță, iar cel de-al doilea sens giratoriu, la intersecţia Calea Romanului cu str. Tecuciului, în zona spaţiului verde dintre acestea şi breteaua de legătură existentă, creându-se astfel posibilitatea măririi capacităţii de acces dinspre Letea Veche spre oraş. Valoarea totală a investiției va ajunge la 5.420.793,80 lei cu TVA, conform Devizului General și proiectului nr. 294/2017, întocmit de SC Interproiect SRL Bacău. 149 SHARES Share Tweet

