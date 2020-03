În cazul în care competiția nu s-ar putea relua în timp util, campioana județului ar putea fi decisă în urma unui „baraj” tur-retur între actualele lidere ale celor două Serii, FC Dinamo Bacău și Viitorul Curița.

Stop după o etapă

Tras pe dreapta de COVID-19, fotbalul așteaptă, ca întreaga omenire, de altfel, vremuri mai bune. Și, condiționat de perioada de pauză, pune pe hârtie tot felul de variante de continuare a acestui sezon competițional. Asta în situația în care pandemia se va sfârși în timp util pentru ca stagiunea fotbalistică în curs să nu fie definitiv compromisă. Printre campionatele care scrutează orizontul se află și cel de Liga a IV-a din Bacău. Pornit la drum în vară cu două Serii – de Bacău și Valea Trotușului – campionatul județean avea configurat un program vast. Astfel, după încheierea sezonului regulat, ar fi urmat play-off-ul, la care ar fi acces primele trei clasate din fiecare serie, cu condiția ca echipele respective să fie posesoare de CIS eliberat de MTS și să dispună de grupe de juniori. Iar câștigătoarea play-off-ului, care s-ar fi derulat în sistem campionat, tur-retur, urma să reprezinte Bacăul la barajul de promovare în C, din luna iunie. Numai că, în contextul pandemiei declanșate de noul Coronavirus, sezonul de Liga a IV-a s-a oprit după singura etapă disputată în acest an: cea cu numărul 15, din 7-8 martie. S-a oprit și nu se știe când va reporni. Și nici cum.

Intermediarele, excluse

În circumstanțele COVID-19, un lucru e clar: Liga a patra băcăuană păstrează șanse minime de a ajunge la bun sfârșit în formula stabilită inițial, cu sezon regulat și play-off. Care ar fi, în aceste condiții, cea mai bună soluție pentru ca, în cazul în care „barajele” pentru promovarea în Liga a III-a vor avea loc până la urmă la vară, eventual în iulie, dacă nu în iunie, Bacăul să fie reprezentată de cea mai merituoasă echipă din eșalonul patru? O variantă de comprimare a sezonului, cu meciuri sâmbătă-miercuri- sâmbătă, iese definitiv din calcule. Și asta pentru că, fiind rezervat amatorilor, adică acelora care practică fotbalul după orele se serviciu, campionatul nu ar putea abuza de jocuri la mijlocul săptămânii. Iar în absența intermediarelor, competiția s-ar întinde cel puțin pe durata a două luni. Or, în varianta- relativ optimistă- în care fotbalul ar primi verde undeva spre finalul lui mai, începutul lui iunie, campionatul Ligii a IV-a ar urma să se încheie aproape de august. Complet nerealist. Și atunci?

Mai spre iunie

„Adevărul este că, în acest momente foarte grele, fotbalul trece în plan secund. E firesc să fie așa când vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Esențial este să depășim cât mai repede și cât mai bine această situație fără precedent”, a declarat președintele Asociației Județene de Fotbal Bacău, Cristian Sava, care a adăugat: „Asta nu înseamnă că nu studiem soluții alternative pentru a duce la bun sfârșit campionatul. Numai că orice variantă depinde de când se va sfârși pandemia”. Sava consideră că mai devreme de luna iunie este puțin probabil ca Liga a IV-a să revină pe teren: „Într-o discuție cu prietenii și partenerii noșțri de proiecte din cadrul Asociației de Fotbal din Westfalia, aceștia ne-au informat că, în Germania, ei au amânat reluarea competițiilor cu încă o lună. Prin urmare, în loc de 19 aprilie, așa cum se stabilise inițial, termenul a fost mutat pe 19 mai, dacă nu cumva va mai fi vreo amânare. Iar dacă asta au făcut-o nemții, care gestionează mult mai bine situația de criză generată de noul Coronavirus, îmi vine greu să cred că noi am putea relua competițiile mai devreme decât ei”.

Extrem, dar plauzibil

Paradoxal, alternativa cea mai plauzibilă ar fi una extremă. Concret: limitarea competiției la un duel tur-retur între actualele fruntașe ale celor două Serii, FC Dinamo Bacău și Viitorul Curița. „Dacă nu vom dispune de timp suficient de a pune în practică o altă variantă, cum ar fi, de exemplu, trecerea direct la play-off și play-out, confruntarea dintre cele două lidere este cea mai demnă de luat în calcul. Și asta pentru că Dinamo Bacău și Viitorul Curița au un avans semnificativ față de urmăritoarele lor, ca să fie creditate drept câștigătoarele seriilor. Iar cine va triumfa în dubla confruntare, va reprezenta județul la barajul pentru promovare în Liga a III-a”, a precizat Cristian Sava. În Seria de Bacău, după retragerea AS Suporterilor FCM Bacău, pe locul 1 a urcat FC Dinamo Bacău. Formația antrenată de Andrei Întuneric prezintă cinci puncte avans față de a doua clasată, Voința Gârleni, care, în absența CIS-ului MTS, nu are însă drept de play-off. Situație similar în Valea Trotușului, unde Curița are cinci puncte în plus față de Oituz, echipă care nu dispune de grupe de junior.

Nici spre Anglia, nici din Germania

Pe lângă campionatul de Liga a IV-a și competițiile de juniori, Asociația Județeană de Fotbal Bacău a fost nevoită să blocheze și alte activități din cauza pandemiei COVID-19. Astfel, la mijlocul lunii aprilie, doi antrenori băcăuani, Gabriel Vârlan și Giani Florian urmau să efectueze un stagiu la Academia grupării din Championship, Fulham. Stagiul a fost amânat, posibil pentru la toamnă. Mutând agenda cu o lună mai târziu, între 14 și 19 mai parteneriatul dintre AJF Bacău și FLVW (Asociația Regională de Fotbal din Germania) avea programat o nouă etapă de lucru. Astfel, la Bacău era așteptată vizita unei delegații germane în care s-ar fi regăsit președintele Comitetului de Fotbal din cadrul Federației Germane, Manfred Schnieders, dar și antrenorul naționalei Under 16 a Germaniei, Michael Prus. Însoțit de un antrenor regional de junior din Westfalia, Prus trebuia să susțină cursuri teoretice și practice cu antrenorii de la toate asociațiile și cluburile din județ. Evident, și această acțiune a fost trasă pe dreapta.

„În caz de forță majoră, un dublu duel între noi și Viitorul Curița pentru desemnarea echipei care să reprezinte județul la barajul de promovare ar reprezenta cea mai bună variantă, dacă nu cumva chiar singura. Numai să o permită și regulamentul” Remus Pozânărea, conducător FC Dinamo Bacău

La „baraj” cu Vasluiul

Conform tragerii la sorți, la barajul de promovare în Liga a III-a, campioana Bacăului va întâlni reprezentanta Vasluiului într-o dublă manșă. Inițial, cele două manse fuseseră programate pe 13 iunie, la Vaslui, respectiv 20 iunie, la Bacău. În mod cert, însă, datele vor fi amânate. Întrerupt și el în această perioadă, campionatul județean al Vasluiului o are în prim-plan pe Sporting Juniorul Vaslui.

Clasamentul Seriei de Bacău

1 FC Dinamo Bacău 15 14 0 1 70-10 42p.

2 AS Suporterilor FCM 15 13 1 1 71-13 40p.

3 Voința Gârleni 15 12 1 2 46-19 37p.

4 AS Filipești 15 8 3 4 59-29 27p.

5 AS Negri 15 8 0 7 34-34 24p.

6 Viitorul N. Bălcescu 15 7 2 6 46-34 23p.

7 Siretul Bacău 15 6 2 7 40-40 20p.

8 Zorile Faraoani 15 4 2 9 22-50 14p.

9 AS Rapid Bacău 15 3 3 9 16-42 12p.

10 Fl. Roșie Sascut 15 3 2 10 21-57 10p.

11 Aripile Cleja 15 2 1 12 25-68 7p.

12 Gauss Bacău 15 1 1 13 17-71 4p.

Clasamentul Seriei Valea Trotușului

1 Viitorul Curița 15 13 2 0 77-11 41p.

2 Voința Oituz 15 11 3 1 57-12 36p.

3 CSM Moinești 15 9 3 3 53-27 30p.

4 Gloria Zemeș 15 9 2 4 51-34 29p.

5 AS Bârsănești 15 7 5 3 54-38 26p.

6 UZU Dărmănești 15 8 1 6 39-32 25p.

7 AS Căiuți 15 5 2 8 34-52 17p.

8 CS Dofteana 15 5 1 9 33-55 16p.

9 AS Măgura Cașin 15 4 1 10 24-51 13p.

10 Viitorul Urechești 15 4 0 11 36-69 12p.

11 Vulturul Măgirești 15 3 2 10 36-51 11p.

12 Bradul M. Cașin 15 0 2 13 18-80 2p.