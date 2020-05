Chiar dacă este pandemie, în comuna băcăuană Dofteana, cea mai mare din județul nostru, timpul nu s-a oprit în loc. Din contră! Aici putem vorbi de „un șantier de investiții” pentru că se lucrează peste tot: la modernizări de drumuri, la lucrări ample în școli și grădinițe, se construiește de la zero o nouă sală de sport, se reabilitează podețe, se asfaltează, se consolidează maluri. Toate acestea sunt realizare cu fonduri prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu bani din bugetul propriu și din surse guvernamentale. Utilajele sunt la lucru de luni până sâmbătă, pentru că și vremea permite. Alte proiecte sunt deja finalizate, iar pe masa de lucru a primarului și a angajaților primăriei sunt și alte planuri de dezvoltare, ce vor fi implementate imediat cum vor fi aprobate și se va obține și finanțarea. Unele dintre ele sunt de mare anvergură: realizarea unui sistem centralizat de alimentare cu gaze și canalizare în toată comuna.



Proiecte aflate în prezent în derulare pe raza comunei Dofteana

1. Modernizare drum comunal din DN 12A – Canton Silvic Larga și pod peste pârâul Larga. Proiectul este finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL II), semnat în anul 2019. În cadrul acestui proiect vor fi construite un pod peste pârâul Larga și un podeț, dar vor fi asfaltați și 3,2 km de drum comunal. Valoarea totală a investiției este de aproximativ 6.000.000 lei, iar valoarea suportată din bugetul local este de aproximativ 97.000 de lei. Lucrările de construcție se află în derulare.

2. Modernizare drum de interes local Valea Codrului în sat Cucuieți, finanțat prin GAL VALEA MUNTELUI, la care comuna Dofteana este partener. Investiția se derulează prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). În cadrul acestui proiect se vor asfalta 750 ml de drum comunal din satul Cucuieți. Valoarea totală a proiectului este de 658.300 lei, din care valoarea suportată din bugetul local este de 124.768 lei.

3. Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Școala Dofteana, finanțat prin Program Operațional Regional. În cadrul acestui proiect se vor realiza lucrări masive la cea mai mare școală din comuna Dofteana, care se va extinde pe verticală cu încă două laboratoare și sală de mese și bucătărie, pentru servirea mesei calde din cadrul programului pilot „Masa caldă”. Totodată, restul clădirii intră în reparații capitale, se va schimba acoperișul, se vor construi noi toalete pentru elevi și sălile vor fi dotate cu mobilier modern. Valoarea totală a acestui proiect este de 5.239.811 lei, din care 106.371 lei sunt suportați din bugetul local.

4. Construire Grădiniță cu program normal cu 4 săli de grupă, sat Cucuieți, prin care comuna Dofteana are calitatea de beneficiar, proiectul derulându-se prin Ministerul Educației Naționale, care s-a ocupat de desfășurarea procedurilor de achiziție publică de servicii și lucrări. Valoarea totală este de 2.280.633 lei, din care suma de 590.000 lei este suportată din bugetul local. Clădirea va fi în regim de înălțime P+1, cu o suprafață construită de 328 mp și desfășurată de 656 mp. Valoarea proiectului este de 2.280.000 lei.

5. Proiect pilot Construire Sală de sport școlară, derulat prin Compania Națională de Investiții, comuna având din nou calitatea de beneficiar. Va fi o construcție de tip P+1, pe o suprafață construită de 1.030 mp și desfășurată de 1.270 mp, cu tribună de 102 locuri. Valoarea proiectului este de 5.428.815 lei. De desfășurarea procedurilor de achiziție publică de servicii și lucrări se ocupă tot CNI.

6. Refacere poduri peste pârâul Oușorul (Cucuieți) în sat Cucuieți, prin PNDL II, cu o valoare de proiect de 2.230.000 lei. Au fost finalizate deja 2 poduri, iar în prezent se lucrează la consolidarea malurilor cu gabioane.



Proiecte viitoare

* Cămin cultural în satul Larga, prin Compania Națională de Investiții;

* Reabilitarea drumurilor afectate de pagubele produse în urma calamităților din 2018-2019 în satele Larga, Bogata, Cucuieți, Seaca și Dofteana, tot prin Compania Națională de Investiții, proiect trecut deja de Comisia Tehnică;

* Înființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Dofteana;

* Sistem de canalizare în comuna Dofteana, prin Programul Operațional de Infrastructură Mare (POIM).

Proiecte finalizate în cursul anului trecut

• Construire grădiniță cu trei săli de grupă în satul Dofteana, prin PNDL II (valoare 3.000.000 lei).

• Modernizare drum de interes local în satul Hăghiac, prin PNDL II (valoare 2.750.000 lei).

• Modernizare drumuri de interes local în satele Hăghiac, Ștefan Vodă și Dofteana, măsura 7.2 AFIR (valoare 6.000.000 lei).

• Reabiliare, modernizare și dotare cămin cultural în satul Bogata, măsura 7.6 AFIR (valoare 2.300.000 lei).

• Construire pod peste pârâul Săratu, sat Cucuieți, cu bani din buget local (valoare 556.000 lei).

200 de tablete pentru elevii comunității

Și pentru că școala a fost mutată pe internet, la inițiativa primarului comunei, Ioan Bujor, și după consultarea cu reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Bacău, s-a luat decizia, printr-o hotărâre a Consiliului Local, să se achiziționeze tablete pentru elevii comunității care nu au aceste mijloace tehnice și nici internet, care au fost deja predate, pentru ca aceștia să poată participa la cursurile on-line. Repartizarea tabletelor și a cartelelor pentru internet, 200 în total, acolo unde a fost necesar, s-a efectuat în condiții de siguranță de către voluntari din cadrul angajaților primăriei și directorii celor 3 școli cu personalitate juridică din comună, respectiv Școala Gimnazială „Scarlat Longhin” din satul Dofteana, Școala Gimnazială Cucuieți, de care aparține și Școala Gimnazială Larga, și Școala Gimnazială Hăghiac, de care apartine și Școala Primară Ștefan-Vodă.

„Tot ce am făcut și fac este pentru comunitate. Sunt investiții de interes local. Duc astfel la îndeplinire cu pași siguri ceea ce am promis de când am fost ales ca primar al acestei comune, adică din 2008. Am accesat fonduri de peste tot de unde legea mi-a permis. Construim acum o a doua sală de sport școlară, pentru 400 de copii, din Larga și Cucuieți, care nu au niciun teren de sport. Mai avem în comună încă o sală de sport polivalentă, în curtea Școlii Dofteana, dar aceea a fost construită în 2009, tot prin Compania Națională de Investiții. S-au asfaltat până acum toate drumurile principale, s-au consolidat maluri, mai rămân câteva ulițe mici, dar și pe acelea se va turna asfalt pe viitoare proiecte. Îmi doresc și canalizare de apă în comună, suntem incluși în Asociația de Dezvoltare Intracomunitară Bacău și vom fi prima comună, după municipiile și orașele județului, care vor avea acest proiect implementat. Toată documentația este făcută și depusă, vor urma și ceilalți pași. Lucrăm și suntem la faza de studiu de fezabilitate și avizare pentru a înainta și o investiție amplă pentru sistem de alimentare cu gaze, mai ales că prin centrul comunei trece conducta de gaze de presiune medie. Sunt la al treilea mandat, dar nu mă opresc. Nici nu am cum să mă opresc, oamenii vor mai mult. Suntem cea mai mare comună din județ, cu aproape 12.000 de locuitori, pentru care vreau să asigur condiții normale de civilizație.”

Ioan Bujor,

primarul comunei Dofteana