Potrivit legislaţiei agricole, în acest an, apicultorii băcăuani sunt sprijiniţi de stat cu câte 20 de lei pentru fiecare familie de albine. Ajutoarele se acordă în scopul compensării pierderilor înregistrate de acest sector în urma feneomenelor meteo din primăvară. Pot solicita aceste subvenţii toţi apicultorii constituiţi ca persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, persoane juridice, precum şi oricare formă asociativă cu sau fără personalitate juridică constituită conform legii.

În prezent, din cei 563 de apicultori eligibili aflaţi în evidenţele Direcţiei Agricole Bacău, doar 126 au făcut demersuri la această instituţie pentru a intra în posesia subvenţiilor acordate de stat. Şi asta în condiţiile în care termenul final până la care trebuie depuse cererile este 31 octombrie 2019. Prin urmare, zilele acestea, crescătorii de albine din judeţ s-au înghesuit prin birourile Direcţiei Agricole pentru a prinde subvenţiile de la stat.

Marian Munteanu, de 40 de ani, este unul dintre zecile de crescători de albine băcăuani pe care i-am găsit zilele acestea la Direcţia Agricolă. Îndeletnicirea de stupar o are „moştenire” din familie, în trecut, tatăl său fiind, la fel, un cunoscut crescător de albine din zona Buhoci. În prezent, a ajuns să numere nu mai puţin de 233 de familii de albine. „Să fii apicultor este rentabil şi nu prea. De fapt, agricultura, în general, este o loterie. Depinde de an. Or, anul ăsta, de exemplu, nu am ieşit deloc bine. Nu am putut obţin miere aproape deloc, nici la salcâm, nici la floarea soarelui, la nimic. Iar, albinele neavând ce culege, obligatoriu a trebuit să le dăm noi hrană, ca să nu moară. Noroc cu ajutorul de la stat, care – cât de cât – ne mai scoate la suprafaţă. Asta e! Când a fost bine, n-am spus la nimeni”, îmi spune glumeţ tînărul apicultor.

Geta Iacob, de 56 de ani, este din Schitu Frumoasa, comuna Balcani, şi a ajuns apicultor din nevoie. A început cu 10 stupi, în urmă cu cinci ani, iar acum are în gospodărie…70. „Eu sunt «polifloră», cum s-ar zice. Nu am umblat în pastoral, am stat pe loc, la noi, lângă pădure. Deci, nu mă pot lăuda cu nimic. Dar, ca să pot merge mai departe cu stupii, să exist, am nevoie de ajutor de la stat, normal”, spune femeia.

Pentru a primi aceşti bani, în prumul rând, apicultorii trebuie să aibă familiile de albine înscrise în baza de date naţională apicolă, la data de 1 martie 2019, şi să deţină autorizaţie de la Direcţia Sanitară – Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. În plus, dosarul ce va fi depus la Direcţia Agricolă mai trebuie să conţină, în copie și în original, actul de identitate, atestatul de producător, certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului sau, după caz, la Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor, precum și un extras de cont bancar sau o dovadă de la trezorerie.