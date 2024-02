Dinu Păncescu: Unii care nu au organizat în viața lor o acțiune spun că 800 de câini sterilizați pe an sunt puțini

Bacăul va avea, și anul acesta, campanii de sterilizare gratuita a câinilor cu stăpân din oraș, în ciuda faptului că autoritățile locale nu acorda nici un fel de finanțare pentru acestea, toate fondurile fiind asigurate de un ONG din Germania. În ciuda faptului că autoritățile nu dau un leu pentru sterilizarea câinilor cu stăpân, există persoane care consideră că numărul câinilor castrați este prea mic.

Dinu Păncescu, șeful Serviciului de Gestiune Câini fără Stăpân din Primăria Municipiului Bacău, a făcut o declarație recentă în care a vorbit despre eforturile sale de a controla și gestiona populația de câini din oraș. Păncescu a subliniat faptul că a demarat o nouă serie de campanii de sterilizare gratuită a câinilor cu proprietar, subliniind importanța acestui demers pentru reducerea abandonului și gestionarea responsabilă a animalelor.

Declarând că această inițiativă a început în 2019, cu o scurtă pauză în 2021 din cauza unui accident de muncă, Păncescu a evidențiat eforturile constante de a veni în sprijinul comunității locale. El a recunoscut că nu oricine poate suporta costurile unei sterilizări și că implicarea sa în proiect vine din dorința de a găsi soluții pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Bacău.

Păncescu a menționat că, în acest an, fără sprijinul prietenilor de la “Wir retten hunde e.V” din Germania, care acoperă integral costurile (medici, anestezic, fir de sutură, seringi, alcool sanitar), ar fi fost tentat să renunțe.

“Vorbim de peste 20.000 euro bani aduși numai anul trecut. Nu sunt fonduri europene și nu au legătură cu Primăria Municipiului Bacău. Sunt fonduri din surse exclusiv private, mai exact din Germania. Să-mi ziceți, vă rog, cine vă dă 20.000 euro în România pentru câini. Cadou! Cine?!! După toți acești ani în care am adus fonduri, am găsit medici, am promovat și am organizat câteva zeci de campanii, să mi se spună că peste 800 de câini cu proprietar sterilizați numai anul trecut e puțin, mi se pare jignitor. Nu am înțeles, puțin raportat la ce?! La alte orașele care își sterilizează câinii din adăposturi în aceste campanii pentru că efectiv nu au cum altfel, neavând medic veterinar?!”, a spus Păncescu.El spune ca miile de câini fără proprietar sterilizați în adăpost nu sunt contorizati ca fiind făcuți în campanii. Acei câini sunt fără proprietar, sunt aduși de pe străzile Bacăului și, conform legislației, beneficiază de sterilizări și alte servicii medicale plătite de către Primăria Municipiului Bacău. Iar, atunci când se analizează activitatea de sterilizare, ar trebui puși și aceștia la socoteală.

“După discuții cu Ingrid, CEO Wir retten hunde e.V (omul care a pus Bacăul pe harta sterilizărilor gratuite), cu Darius și cu Ștefan, am decis să nu oprim acest proiect. Ei m-au convins. Mai ales că aceste critici și comparații sunt nefondate și vin de la oameni care,vorba lui Darius, habar nu au. Nu au organizat în viața lor o campanie de sterilizare. Nu știu cum e să plătești din banii tăi cazarea la hotel a echipei medicale la fiecare deplasare în Bacău”, a mai spus Dinu Păncescu.

Următoarea campanie de sterilizare gratuita a câinilor fără stăpân va avea loc pe 29 martie.