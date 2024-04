Din cauza salariilor mari oferite de firmele lui Umbrarescu, companiile din județul Buzău rămân fără personal

Pentru că salariile oferite de companiile care lucreaza la Autostrada A7 sunt mai mari decât ceea ce oferă firmele din regiune, companiile din județul Buzău se plâng că rămân fără personal calificat.

Ionel Gagu, directorul firmei Concas, a exprimat îngrijorarea sa cu privire la dificultățile pe care le întâmpină compania sa în ceea ce privește personalul și aprovizionarea cu materiale necesare lucrărilor de construcții. Conform buzoienii.ro, în cadrul semnării unui contract de lucrări cu Compania de Apă, Gagu a subliniat că firma sa se confruntă cu o pierdere constantă de muncitori, care sunt atrași de salariile mai mari oferite de alte companii, inclusiv de către concurenții din afara țării.

„Umbrărescu și, mai nou, turcii fură muncitorii firmelor din Buzău. Îndeosebi mecanicii de pe utilaje și șoferii, ce le trebuie lor la autostradă. Le dau salarii mai mari decât putem noi oferi. Nu putem ține pasul cu ei, noi am semnat contracte cu o anumită valoare a lucrărilor, dacă am plăti mai mult ar trebui să aducem bani de acasă. Sper să revenim la normal mai repede. Umbrărescu am înțeles că e pe final, dar mai rămân turcii”, a declarat Gagu.

În contextul acestor dificultăți, Gagu a apelat la primarii din comunele unde Concas va desfășura lucrări pentru a-l sprijini în identificarea și recrutarea unor lucrători locali: „La țară se mai găsesc oameni fără serviciu, dar care pot săpa un șanț cu lopata și târnăcopul”.

Pe lângă problema personalului, Gagu a evidențiat și lipsa materialelor necesare în lucrările de instalații. „Nu se mai găsesc. Peste tot sunt lucrări, cererea e mare. Dacă vă vine să credeți, pentru un capac de canal trebuie să faci comandă, îți vine peste două luni!”, a adăugat acesta.

Aceste provocări semnificative în sectorul construcțiilor din Buzău pun în evidență necesitatea unor soluții urgente și cooperare între companii, autorități locale și guvern pentru a asigura desfășurarea fără probleme a lucrărilor de infrastructură.