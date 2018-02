Dacă politica înseamnă arta de a negocia, atunci, ceea ce se întâmplă în Consiliul Local Bacău nu are legătură nici cu arta și nici cu politica. Din păcate, nici cu administrația. Cele două tabere din consiliul local – Puterea și Opoziția – se află chiar de la începutul actualei legislaturi pe poziții de adversitate.

Deși, declarativ, Opoziția formată în principal din consilierii PNL spune că ar dori să colaboreze cu Puterea pentru binele orașului dar nu i se oferă posibilitatea, în realitate, liberalii abia așteaptă câte o oportunitate pentru a băga strâmbe actualei administrații. Care nici ea nu stă cu mâinile în sân și respinge pe bandă rulantă orice iniațivă venită din partea liberalilor. Societatea de Servicii Publice, în corzi Pentru a patra oară, votul prin care Societatea de Servicii Publice (SSP) urma să primească în administrare domeniul public și privat al orașului a căzut. De data aceasta, s-au abținut de la vot, alături de consilierii PNL, și consilierii PMP, care făceau parte din coaliția majoritară. Cei 11 consilieri PSD + ALDE au votat toți „pentru”, însă proiectul avea nevoie de 13 voturi favorabile. Ca urmare, este foarte posibil ca, în curând, să se schimbe unul dintre viceprimari. Constantin Scripăț a obținut funcția de viceprimar ca urmare a celor două mandate cu care PMP a participat la constituirea coaliției majoritare. Abținerea de la vot a consilierilor PMP echivalează cu un vot împotrivă. Primarul Cosmin Necula a declarat pentru Deșteptarea că este foarte posibil ca viceprimarul Scripăț să fie schimbat deoarece nu poate fi acceptată o asemenea poziție politică. Opoziția a votat contra bugetului Dialogul surzilor dintre Putere și Opoziție s-a observat cel mai bine la votul pentru adoptarea bugetului și al planului de investiții. Ceea ce a fost cu adevărat surprinzătoare a fost maniera în care reprezentanții Opoziției și-au prezentat amendamentele. Logica spune că atunci când nu ai majoritatea și dorești să obții ceva nu te apuci să-i înjuri pe cei care pot înclina balanța. Ei, bine, amendamentele Opoziției au început cu o pregătire de câteva minute în care un consilier sau altul trăgeau cu artileria grea în coaliția majoritară căreia, apoi, îi cereau să voteze pentru propunerea făcută. Cum era de așteptat aproape toate amendamentele au fost respinse. Nici consilierii din Opoziție nu s-au lăsat mai prejos și au respins amendamentele Puterii, inclusiv unul care repara o eroare materială: o anexă nu fusese indicată în hotărârea de buget. Bugetul, însă, a fost adoptat. O altă problemă: Serviciul de Utilități Publice Deși Serviciul de Utilități Publice trebuia înființat de mai mulți ani, municipalitatea s-a ferit să o facă, în ciuda faptului că a primit, în administrația trecută, și o amendă de 75.000 de lei pentru că nu a respectat legea. Mai mult, a fost adoptată și o hotărâre de consiliu care nu a fost pusă în practică. Daniel Miclăuș, liderul de grup al consilierilor liberali, a acuzat administrația că se grăbește suspect cu înființarea acestui serviciu și că PNL va vota împotriva înființării lui. Replica i-a dat-o Cristina Pravăț (PSD), care i-a spus că serviciul trebuie înființat ca urmare a unei dispoziții legale exprese. Și, mai mult, a spus ea, reprezentanți ai fostei administrații au ajuns la închisoare pentru că nu au înființat acest serviciu preferând comisioane de 50% la fiecare stâlp de iluminat. Proiectul a fost adoptat fără voturile Opoziției. 0 SHARES Share Tweet

