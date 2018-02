Sub acest titlu s-a desfășurat vineri, 9 februarie, la Biblioteca Județeană „C. Sturdza”, o întâlnire organizată de Federația Tinerilor din Bacău. Activitatea face parte dintr-un context mult mai larg, la nivel național, prin care România se pregătește se preia președinția Consilului Europei în 2019, iar Federația Tinerilor din Bacău face parte, ca structură regională, din Grupul Național de Lucru pe probleme de tineret, care este coordonat de Ministerul Tineretului și Sportului. „Desfășurăm o activitate locală prin care consultăm tinerii cu privire la problemele pe care ei le consideră a fi importante și de dezbătut în comunitate, și cum pot fi ele soluționate”, ne-a declarat Gabriel Carnariu, președintele Federației Tinerilor din Bacău, care a precizat că suntem în continuare în programul Bacău-Capitala Tineretului din România și că întâlnirea de la Biblioteca Județeană „C. Strudza” se vrea un fel de start la alte evenimente care vor fi organizate în perioada următoare de către tinerii din federația bacăuană. Practic, activitatea a fost un exercițiu de Dialog Structurat, un eveniment care a fost împărțit în două părți. În prima parte s-a prezentat foarte clar ce este Dialogul Structurat și s-a subliniat importanța participării tinerilor la astfel de acțiuni. Apoi a fost prezentat programul Erasmus+, finanțatorul proiectului, după care s-a trecut la întocmirea unei hărți cu resursele existente pentru tineret în momentul de față în Bacău (spații în care se pot dezvolta personal, organizații de tineret, instituții de cultură, etc.), precum și identificarea de resurse de care ar fi nevoie pentru dezvoltarea tinerilor pe toate direcțiile. „Am vorbit, din nou, despre nevoia unui Centru de Tineret în Bacău, după care am demarat o «cafenea publică» în care tinerii au dezbătut cinci teme diferite: «Discriminare și drepturile omului»; «Obiective, așteptări și situații dificile în rândul tinerilor»; «Educație, rezultatele învățării și piața muncii»; «Urban versus Rural» și «Tinerii și contextul Uniunii Europene». În urma acestei întâlniri, ne-am dorit ca tinerii să înțeleagă care este rolul lor în comunitate, inclusiv la nivel decizional”, a precizat Victor Toma, facilitatorul activității. La eveniment, pe lângă mulți tineri, au participat reprezentanții unor ONG-uri, reprezentanți ai municipalității dar și ai Consilului Județean. 17 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.