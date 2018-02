Schimbăm tema dezbaterilor aproape zilnic, în funcție de evenimentele care devin breaking news: bolnavii plimbați între spitale, bătăile din școli, un polițist împușcat sau un medic arestat. Nu avem timp să medităm, trecem rapid de la un subiect la altul căci așa trăim, așa gândim, repede, și mai repede! Doar Legile Justiției s-au menținut în atenția publicului timp de mai multe luni, fiind și miză, și armă în bătălia dintre Opoziție și Putere. Deși ambele dau impresia că vor să comunice, nu fac decât să se acuze cu fața spre camerele de filmat, adică spre poporul-spectator, căci acesta trebuie să audă, să știe cine e vinovatul. Nu e clar care este vina, dar asta nu are mare importanță. Chiar, care e vina? Ce se întâmplă cu Legile Justiției? Ce e greșit în conținutul lor? De fapt, ce conțin? Nu sunt mulți cei care pot răspunde. Unii vorbesc despre anchete și interceptări, alții despre rolul președintelui, influența politicienilor asupra magistraților etc. Dacă vechile legi erau bune, de ce mii de români și-au căutat dreptatea la CEDO? De ce au fost arestați, apoi declarați nevinovați? Nici după modificarea lor, Legile Justiției nu sunt bune, nu sunt constituționale, acuză Opoziția. PNL-USR nu demonstrează asta, după cum nici PSD-ALDE nu demonstrează că lucrurile stau altfel. Sesizată, Curtea Constituțională a analizat Legea privind organizarea judiciară și a decis că patru puncte din art. I nu sunt constituționale. Marți, a admis alte câteva critici privind Statutul magistraților și a cerut redefinirea erorii judiciare, a relei-credințe și a gravei neglijențe. Totuși, lupta nu s-a încheiat. Liberalii au spus „Vedeți, am avut dreptate!”, iar ceilalți, „Legea e constituțională”, sunt necesare doar mici modificări. E un dialog al surzilor, din care au de pierdut ambele tabere, căci nimeni nu scapă cu hainele neterfelite dintr-o încăierare. În fine, ce pățesc partidele ne interesează mai puțin, grav este că și Justiția are de pierdut, Justiția ca instituție, și ideea de justiție, în care cetățeanul nu mai are încredere după ce a auzit și asimilat atâtea vorbe rele despre noile legi. 0 SHARES Share Tweet

