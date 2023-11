Deputatul Paul Cristian Ichim: Preschimbarea permisului auto este un pas necesar pentru modernizarea legislației privind siguranța rutieră

România și-a asumat reducerea cu 50% a deceselor produse în urma accidentelor rutiere până în 2030 dar și reducerea la „0” până în 2050 a numărului acestora. Este nevoie de mai multă implicare din partea noastră și de mai multe măsuri coerente, pentru ca românii să se deplaseze în condiții de siguranță. O componentă extrem de importantă a siguranței rutiere o reprezintă modernizarea normelor privind obținerea și preschimbarea permisului de conducere auto.

În ultimii zece ani, se observă o creștere continuă a numărului de conducători de autovehicule. Comparativ cu 2022, în acest an se înregistrează o creștere de aproximativ 3% a numărului deținătorilor de permise de conducere din țara noastră. Anual obțin permis de conducere în jur de 325.000 persoane, pe lângă cele aproximativ 450.000 de permise de conducere care trebuie reînnoite anual, asta înseamnă aglomerarea activității Direcțiilor Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor din toată țara și bineînțeles un factor de stres pentru cetățenii care pierd timp stând la cozi pentru a-și depune dosarul.

Pentru a veni în sprijinul a peste 3 milioane de cetățeni, care dețin permis de conducere continui seria inițiativelor care au scopul de a moderniza Codul Rutier și alinierea României la normele stabilite de Comisia Europeană și care sunt implementate în mai multe State UE. La începutul acestei săptămâni am depus o nouă inițiativă legislativă care prevede creșterea valabilității administrative de la 10 ani la 15 ani a permiselor de conducere din categoriile AM, A1, A2, A, B, B1 și BE. Orice persoană care deține un permis de conducere și trebuie să-l reînnoiască este obligată să aloce mai multe zile pentru această activitate și să petreacă ore bune la ghișeele autorității competente. Un alt element important al proiectului este creșterea siguranței rutiere prin scăderea valabilității administrative a permiselor de conducere eliberate pentru vehiculele din categoriile AM, A1, A2, A, B, B1 și BE, deținute de persoane cu vârsta de 70 de ani și peste această vârstă. Medicii atrag atenția că vârsta înaintată ar putea avea efecte grave asupra capacității lor de a conduce.

Măsurile propuse prin acest nou proiect legislativ urmează trendul european de creștere a valabilității administrative a permiselor de conducere din categoriile A, B și adiacente de la 10 ani la 15 ani, de reducere a costurilor pentru cetățeni și a timpului alocat pentru reînnoirea unui permis de conducere, dar și de a reduce numărul de șoferi care nu sunt apți medical să fie prezenți pe drumurile publice.

La nivelul Uniunii Europene sunt multe state care au prelungit valabilitatea administrativă a permiselor de conducere cum ar fi Germania, Franța, Austria, Danemarca, Grecia, Polonia și este timpul ca și România să facă acest pas important pentru a îmbunătăți și moderniza cadrul legal, în special din perspectiva consolidării demersurilor de siguranță rutieră.

Deputat Paul Cristian Ichim