Deputatul PSD Ionel Floroiu a reacţionat după ce ministrul USR al Transporturilor Cătălin Drulă a declarat că proiectul Autostrăzii Iaşi – Tg. Mureş este blocat şi nu poate fi realizat în următorii 10 ani din cauza costurilor ridicate şi a problemelor de relief. Parlamentarul băcăuan îşi manifestă surprinderea că ministrul nu a spus nimic despre A 13 Autostrada Bacău – Oneşti – Braşov, despre care crede că trebuie finanţată de actualii guvernanţi din fonduri europene deoarece este mult mai ieftină şi mai uşor de construit. În plus, deputatul Floroiu subliniază că proiectul tehnic pentru A 13 va fi gata anul viitor, ceea ce înseamnă că varianta băcăuană de autostradă ar putea fi gata în cinci-şase ani, faţă de 10-12 cât ar dura cea ieşeană.

Deputatul PSD Ionel Floroiu:„Împreună cu europarlamentarul Dragoş Benea şi toată echipa PSD Bacău, eu sunt pentru A13 Bacău – Oneşti – Braşov, singura soluţie valabilă pentru ca Moldova să fie legată de Europa. Specialişti din firme străine, agreate de Uniunea Europeană, au enumerat avantajele clare ale variantei noastre şi aştept de la guvernanţii de Dreapta să-i asculte, aşa cum fac de obicei. Pe lângă părerile experţilor UE, subliniez valoarea strategică superioară a Autostrăzii 13, care va facilita accesul spre Vest şi a locuitorilor din judeţele Buzău, Galaţi, Vrancea şi Vaslui, la fel şi celor din comunele din văile Berheciului şi Zeletinului sau Colinele Tutovei. Şi în relaţiile economice cu Republica Moldova este mult mai economică Autostrada Bacău -Braşov, care asigură o legătură rapidă şi la viteză mai mare cu reţelele rutiere vestice.”

„Chiar dacă şi-a dovedit indiferenţa faţă de Bacău ca deputat şi limitările administrative ca primar, îi cer public primarului Viziteu să-l informeze pe colegul său de partid Drulă că soluţia de bun-simţ A13 Bacău – Braşov merge înainte cu studiul de fezabilitate, care va fi gata la sfârşitul acestui an datorită finanţării asigurată de Guvernul PSD încă din 2018. Tot ministrul USR trebuie să afle că noi, social-democraţii, am aprobat plata proiectului tehnic, cu termen de finalizare a documentului în noiembrie 2022. După ce PSD-ul a pus pe calea cea bună proiectul, de două ori mai ieftin şi mai uşor de construit, cu impact minor asupra mediului, A13 trebuie să fie finanţată din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), adică din miliardele de euro venite de la Uniunea Europeană. USR nu are voie să pună piedici unui proiect ce poate fi gata în şase-şapte ani şi va aduce o viaţă mai bună băcăuanilor. Nu vreau să se întâmple la fel ca la şantierul podului peste Dunăre de la Brăila spre Galaţi, pe care l-aţi închis un an pentru că Drulă şi «specialiştii» USR n-au fost în stare să expropieze câteva hectare de teren. Domnule Viziteu, nu rataţi şansa de a rămâne în istoria pozitivă a Bacăului, că până la parcările plutitoare şi trenurile urbane avem nevoie de autostradă!”

Cifrele vorbesc în favoarea A 13

Bacău – Braşov (A13) este mai ieftină (de aproape trei ori!!!) faţă de varianta Iaşi – Tg. Mureş, care ar consuma 75% dintre fondurile pentru infrastructură ale României din următorii cinci ani.

A 13 este prietenoasă cu mediul cu doar 8% impact pe mediu, faţă de 55% la A8 – Tg. Mureș – Iași, care se suprapune cu peste 51.000 de hectare de parcuri naționale și rezervații. Cu alte cuvinte, parcurile, rezervațiile și ariile naturale protejate, cu flora și fauna aferente, reprezintă mai mult de jumătate din lungimea totală a A8!

Potrivit studiilor de trafic, numărul de autovehicule care ar tranzita Moldova spre Vest ar fi cu 35% mai mare pe traseul Iaşi – Bacău – Oneşti – Braşov decât pe varianta Iaşi – Tg. Neamţ – Tg. Mureş.

Aceste rezultate oficiale sunt publice încă din 2018, când Guvernul PSD, la solicitarea parlamentarilor PSD Bacău, a realizat o analiză multicriterială independentă privitoare la coridoarele de conectare a Moldovei cu Transilvania. Analiza a fost făcută de BEI – PASSA și agreată de JASPERS, consultantul oficial al Comisiei Europene.