Deputatul Cristian Paul Ichim: Guvernul a pus lacăt pe taberele școlare

Am întrebat de două ori ministerul de resort dacă a preluat aceste centrele de agrement, câte dintre ele sunt funcționale și care sunt resursele disponibile pentru modernizare. În primul răspuns, fosta doamnă ministru Firea mi-a comunicat că instituția pe care o coordona era în proces de preluarea a patrimoniului tineretului, inclusiv a centrelor de agrement (fostele tabere școlare). În a doua solicitare pe care am făcut-o, la distanță de aproape un an de zile, mi s-a transmis că procesul de preluare a fostelor tabere școlare nu s-a finalizat, încă.