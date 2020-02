La data de 16 februarie a.c, poliţişti din cadrul Secţiei 8 Poliţie Rurală Buhoci au depistat, în flagrant, un bărbat de 69 de ani, din Bacău, în timp ce conducea un autoturism pe raza comunei Tamaşi, sub influenţa alcoolului.

Bărbatul în cauză a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,44 mg/l alcool pur în aerul expirat şi i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe.

De asemenea, la aceeaşi dată, poliţişti din cadrul Secţiei 3 Poliţie Rurală Oneşti au depistat un tânăr de 25 de ani, din judeţul Covasna, în timp ce conducea un ATV sub influenţa alcoolului.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,38 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Totodată, din verificările poliţiştilor a rezultat faptul că tânărul nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

S-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice fără permis de conducere.

La data de 17 februarie a.c, poliţiştii rutieri din Bacău au depistat, în trafic, un bărbat de 34 de ani, din mun.Bucureşti, în timp ce conducea un autoturism, sub influenţa alcoolului.

Bărbatul în cauză a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,90 mg/l alcool pur în aerul expirat şi i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe.