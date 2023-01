De ce, mă?!

Aud o discuție cum că o persoană s-a enervat după ce a mers cu mașina prin județ și nu a găsit suficiente stații de încărcare. Pentru că, da, omul avea mașină electrică și trebuia s-o bage în priză și nu avea unde. Omul considera că e nervos în mod justificat: autoritățile nu-și fac treaba, primarii nu vor să construiască stații de unde să-și încarce el, poate chiar și gratuit, mașina electrică.

Există multă lume cu acest „misecuvenism” în sânge, dar în cazul de față situația era mult mai gravă. Dacă am face o paralelă cu mașinile cu motor termic, am vedea că nu există nici un caz în care vreo primăria a decis să construiască pe cheltuiala sa o benzinărie. În cazul șoferilor care alimentează cu benzină, motorină sau GPL nu se manifestă astfel de atitudini; alimentarea mașinii este, în societatea noastră capitalistă, o afacere absolut privată. Nu e treaba statului să construiască benzinării. Dacă am fi fost într-un stat socialist, da, era altă poveste. Ideologia ar fi fost alta, statul era obligat să facă. Dar, de peste 30 de ani ni se tot spune că suntem în Capitalism iar Comunismul e nasol, trebuie omorât și îngropat.

Cu alte cuvinte, conform ideologiei actuale,din banii plătiți ca taxe și impozite de noi toți nu este ok să se cheltuiască lucruri care sunt de competența structurilor private.

Un alt lucru care mi se pare logic ar fi că, în momentul în care îți cumperi un bun, îți asumi anumite riscuri. În cazul de față, riscul de a nu avea unde să alimentezi, ca să nu mai vorbim de preț. În ciuda a ceea ce spun unii sau alții, în momentul de față, tehnologia bateriilor nu este suficient de dezvoltată pentru a asigura o autonomie comparabilă cu cea a unui motor termic. Nu mai vorbim de ceea ce se întâmplă cu încărcarea bateriei când temperaturile scad sub zero grade. Pentru că e necesară încărcarea la intervale destul de scurte a bateriei, e nevoie de un număr imens de stații care nu se pot construi chiar atât de repede.

Și ar fi nevoie și de o infrastructură energetică de care nu cred că beneficiază nici o țară din lume. Gândiți-va ce ar însemna ca toate mașinile dintr-un oraș să fie electrice și să fie puse la încărcat în același timp, când vine lumea de la muncă. Nici un oraș nu are nici rețeaua necesară și nici capacitatea de producție care să asigure o asemenea cantitate de energie.

La un calcul simplu, încărcarea unei mașini electrice cu o baterie de 40 kWh la o priză cu o putere de 3.7 kWh, tensiune de 220 V și amperaj 16, poate dura până la 8 ore. Dacă toate cele 100.000 de mașini care sunt în Bacău ar fi electrice și ar avea baterii de 40 kWh (deși sunt mai multe mașini și există și baterii mai mari), ar fi nevoie de 4 milioane de kWh (4GWh) pentru a fi încărcate zilnic. Spre comparație, Hidrocentrala de la Bicaz poate produce maximum 434 GWh pe an, adică 1,18 GWh pe zi. Ar fi nevoie de patru hidrocentrale ca Bicazul doar pentru a încărca mașinile din municipiul Bacău. Și nu am spus nimic despre rețele și transformatoare…