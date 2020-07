Ei sunt cei patru absolvenți de 10 (zece) de la Colegiul „Ferdinand I” Bacău. Ei sunt cei care au excelat la Evaluarea Națională, unde au luat notele cele mai bune. Ei sunt cei care aleg în continuare să studieze pe nivel liceal, tot la „Ferdinand”. De ce? Aflăm tot de la ei.

Teodora Bîndac, 14 ani:

„Acum că am trecut de această etapă, pot spune că cei patru ani de gimnaziu la Colegiul Național «Ferdinand I» Bacău au constituit temelia viitorului pe care vreau să mi-l construiesc. Aici am învățat că lucrurile frumoase vin întotdeauna după multă muncă, cu ambiție și perseverență, dar totul a părut ușor având mereu alături profesori extraordinari care m-au călăuzit cu dăruire și pasiune. Astfel, să îmi continui drumul la același colegiu a fost unica opțiune la care m-am gândit, fără nicio ezitare. Nici alegerea specializării nu a fost grea, întrucât dintotdeauna am fost pasionată de Matematică. De asemenea, printre pasiunile mele se numără și cititul unei cărți bune sau pictatul unui tablou din natură, care mereu mă relaxează în timpul liber. Sunt nespus de bucuroasă că am obținut aceste rezultate, dar acest lucru se datorează unui efort comun. Le mulțumesc din suflet atât profesorilor, care m-au îndrumat la fiecare pas, cât și familiei, care m-a susținut cu toată dragostea.”

Andrei Bogdan Dascălu, 15 ani:

„Sunt un elev ambițios și perseverent în orice fac. Sunt mândru că am reușit să obțin aceste rezultate și mă bucur că am făcut parte dintr-o clasă cu mulți copii silitori în cadrul Colegiului Național «Ferdinand I» Bacău, alături de care am muncit foarte mult. Pot spune că am avut profesori deosebiţi, în acești patru ani de gimnaziu, cărora le mulțumesc pentru sprijinul și îndrumarea necontenită, chiar și în această perioadă destul de dificilă. Bineînțeles că am optat să rămân în cadrul aceluiași colegiu, profilul Matematică-Informatică, întrucât sunt convins că și pe viitor va contribui în același mod benefic în dezvoltarea și formarea mea. Nu m-am hotărât ce vreau să devin. Cert este că iubesc Matematica, ceea ce mă duce cu gândul că aș putea deveni un bun inginer, dar mă fascinează și Chimia. Recunosc că m-am gândit că aș putea urma și medicina. Sunt pasionat de artă și de natură, de drumeţiile pe care le fac împreună cu familia. Pe această cale vreau să mulțumesc părinților mei și bunicii care m-au sprijinit și îndrumat mereu.”

Ștefan Filip-Hodorogea, 14 ani:

„Pot să spun că sunt o persoană veselă, optimistă și perseverentă. Însă, câteva adjective nu mă pot descrie precum gândurile, emoțiile și acțiunile mele, așa că voi împărtăși câte puțin din toate. De mic mi-au plăcut enigmele, fie că erau întrebări complicate sau doar puzzle-uri ce așteptau să fie rezolvate, așa că, odată cu trecerea timpului, am dezvoltat o atracție față de limba chineză, învățând-o de la zece ani și reușind de curând să iau un atestat. Totodată, mă pierd adeseori printre notele armonios îmbinate ale unui cântec, mă regăsesc printre cuvintele romanelor captivante și îmi plasez tactic strategiile pe terenul de tenis. Toți cei care mă cunosc pot spune că am un raționament aparte și o gândire tehnică, lucruri ce m-au îndemnat să aleg specializarea dorită, Matematică-Informatică intensiv limba engleză. De ce engleză? Pentru că m-au fascinat dintotdeauna sintagmele expresiv conturate și melodicitatea acestei limbi, parcă provocându-mă să o descopăr din ce în ce mai mult, dorindu-mi acest lucru și în următorii ani de liceu. De când am ajuns la Colegiul Național «Ferdinand I», acesta a devenit a doua mea familie, fiind un loc în care îmi puteam exprima oricând ideile, profesorii încurajându-mă și ajutându-mă să îmi ating potențialul și legând prietenii strânse. Din punctul meu de vedere, Colegiul Ferdinand este un liceu de top din județul Bacău, ce are cadre didactice foarte bine pregătite, țintește spre performanță și este foarte bine dotat, aceste motive fiind doar câteva dintre cele care m-au făcut să rămân în continuare la acest liceu. Pentru mine, gimnaziul a fost un vis devenit realitate. Nu mi-aș fi închipuit niciodată că pot fi șef de promoție și, mai ales, să iau nota 10 la ambele examene naționale, însă acest lucru nu ar fi fost posibil fără profesorii și, mai presus de toate, părinții ce m-au ajutat necondiționat și m-au susținut în fiecare clipă ai acestor patru ani. În același timp, gimnaziul a fost o perioadă în care am râs, am descoperit lucruri noi și am învățat multe lucruri folositoare ce, garantat îmi vor folosi în viitor. Vorbind de viitor și de specializare, cred că la acest moment facultatea potrivită pentru mine ar fi Universitatea de Medicină și Farmacie «Carol Davila» din București, întrucât simt că pot face o schimbare în viața oamenilor, iar Medicina mă va ajuta în totalitate cu acest lucru, mai ales că obiectivul meu este să obțin un premiu la Olimpiada Națională de Chimie. Așadar, cu siguranță că mă voi bucura din plin de următorii ani, mai ales că voi învăța la liceul dorit, așteptând cu nerăbdare să îmi cunosc noii colegi și profesori.”

Ioana Țanțoș, 14 ani:

„Sunt unul dintre elevii au obținut media zece la Evaluarea Națională. Colegiul Ferdinand a fost dintotdeauna «mon amour», datorită tuturor rezultatelor excepționale ale elevilor ce au studiat aici (rezultate pe care la rândul meu mi le-am dorit și pe care le-am obținut : multiple calificări și premii la olimpiade și concursuri naționale, media zece în acești patru ani de studiu și note de zece la examen) și datorită faptului că știu că acesta este un colegiu de elită unde educația de calitate este pusă mereu pe primul loc. Colegiul Ferdinand este spațiul în care arta posibilului se experimentează firesc, unde puterea interioară și înțelepciunea ies victorioase, ingrediente ce sunt valoroase pentru mai târziu. De aceea am ales să urmez liceul tot aici, la specializarea Matematică- Informatică, engleză intensiv. Tot la acest colegiu am învățat și la gimnaziu. Am avut parte de o «echipă» de profesori dedicați trup și suflet evoluției noastre, a elevilor, care s-au străduit să ne ajute să ne pregătim pentru următoarea etapă a vieții. Totuși, ultimul an de studiu a luat o turnură neașteptată din cauza acestei pandemii. Suntem generația puțin diferită de celelalte, prin prisma situațiilor inedite cu care ne-am confruntat în ultimele luni, fără efervescența trăirilor și emoțiilor de final de gimnaziu, fără posibilitatea de a încheia firesc relația grozavă cu dascălii noștri. Dar aceste evenimente amenințătoare pentru sănătatea tuturor nu ne-au descurajat și nu ne-au împiedicat pe noi, elevii din clasele a opta, să obținem rezultate bune la acest examen. Cred că suntem caracterizați prin perseverență, dorință de cunoaștere și bucuria de a trăi clipe frumoase iar aceste calități sigur vor fi puncte forte al generației noastre și puncte de sprijin pentru viitor.”